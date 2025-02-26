科技基金題材夯 後市俏

MWC世界行動通訊大會將於3月3日在西班牙巴塞隆納登場，今年展覽主題涵蓋全球最矚目的AI科技、機器人、5G、6G、物聯網、智慧城市等，台灣多家廠商也將共襄盛舉，在最新技術與產品等題材加持下，台股科技基金具題材性，表現可期。

財富管理專家表示，統計過去十屆MWC展後的台股表現，以展後20日來看，電子指數與加權指數表現普遍走揚，電子指數平均漲幅近2.0%、加權指數近1.3%，勝率都有八成。

在MWC展覽題材可望帶動市場氛圍下，科技族群表現有機會同步受惠，且中長期而言在全球AI、機器人、移動通訊等需求成長趨勢明確下，投資前景也值得期待，投資人不妨透過台股科技基金或台股科技ETF來掌握行情。

群益創新科技基金經理人孫傳恕指出，川普關稅令連發雖使得市場因此而跌宕起伏，不過隨著市場已逐漸消化關稅政策帶來的潛在不確定性，中長線投資仍須回歸基本面評估。

在科技產業方面，AI需求仍維持強勁，DeepSeek的問世反倒可能加速AI應用更加擴散，從基礎層向應用面推進，中長期仍將推升整體AI相關需求，台灣科技供應鏈如：先進製程、先進封裝、AI PC、高速傳輸、光通訊、網通等等有望持續受惠，表現值得持續關注。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，在AI應用與衍生之高效能運算需求仍高，大致上不改台灣電子產業供應鏈受惠狀況，轉單效益仍可期待，且歷經川普1.0考驗，台灣廠商已具備多產區彈性調配產能能力，故關稅政策動向雖須持續關注，但對於台灣科技業的影響應有限。

富蘭克林華美投信指出，無懼Deepseek衝擊，反而看好其低成本技術後續所帶來的新技術發展與刺激市場需求提升，美四大CSP廠商對於AI投資持續加大，根據最新財報顯示，AI支出將在2025年加總突破3,000億美元。

台積電在1月法說會也看好2025年是成長強勁的一年，美元營收將提升24%~26%。邊緣AI也將在2025年迎來重要突破，預期台廠相關電子零件組將迎來新一波高峰需求。