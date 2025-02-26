美股商品資金淨流入稱冠

近一周全球股票型基金資金流向，以美國股票基金淨流入居冠、歐股則居次。法人指出，市場好壞消息參半，建議留意每周資金流向，隨熱錢伺機布局。

統計自2025年2月13日至今年2月19日止近一周，觀察全球股票型基金資金流向，美股基金淨流入121.37億美元，超越歐股居冠，其他市場呈現小幅淨流入。

針對近期國際情勢，PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，近期美國科技巨頭走勢震盪，美股也跟著波動，目前市場聚焦本周將登場的AI科技巨頭輝達財報，以及對於AI趨勢的展望。從基本面來看，美國通膨增速今年以來持續降溫，就業狀況也趨於平衡，非農就業1月數據新增14.3萬人，而失業率同步下降至4%，過程中展現高度韌性，加上債利率有下行空間，對股市相對有利。

對於美股後市，彭子芸指出，美股財報自2023年以來均優於預期，而根據預期，2025年美股獲利成長為近三年來之最，年增幅約11%，為支撐美股維持多頭軌道的主因，趨勢預期在今年第3季之前皆可呈現逐季成長態勢，其中資訊科技、醫療健護、通訊服務及非核心消費四大產業表現居前。

不過，儘管美股表現持續強勁，然在獲利企業集中度持續提升的趨勢下，年營收達15%以上的企業也急速下降，這不僅挑戰今年投資美股的選股能力，亦顯示策略成敗將成為影響績效的最終關鍵。

在歐洲部分，安聯投信表示，烏克蘭總統澤倫斯基近期表示，烏克蘭已準備好與美國前總統川普建立強有力的投資與安全協議，顯示地緣政治局勢可能出現新的變數。