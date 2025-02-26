大中華基金 揚眉吐氣

DeepSeek效應使近期A股震盪走升，帶動大中華基金近三個月以來表現亮眼。法人表示，阿里財報優於預期帶動科技板塊上行，大陸官方對民企的支持展現積極態度，預期大中華股市將續呈震盪格局，仍須留意大陸經濟狀況。

根據CMoney統計至21日，大中華基金受惠此波漲勢，觀察近三個月以來最高達10%至20%的報酬率，其中包括：日盛中國內需動力、台中銀TAROBO機器人量化中國、摩根中國亮點等基金，報酬率逾14%以上，表現相對突出。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，大陸全國兩會將在3月4、5日召開，預計GDP目標持平於去年的5%、財政赤字率由去年的3%提高至4%，關注可能的財政刺激政策與規模。預計周期性和成長型股票將繼續輪動，短期市場或有調整壓力，中期維持偏正向看法，產業方向首選景氣持續占優行業，例如AI+、汽車，其次包括機器人等主題性行業亦可關注。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，今年全球人形機器人預計產量1.5~2.0萬台，類似於電動車2010~2014年的初期發展時期，屬於第一階段的主題投資，但是更往第一階段趨於成熟時期靠攏。美國科技巨頭大多重視人形機器人布局，新創公司也是逐漸開始百花齊放。大陸公司在人形機器人產業中有確定性優勢，主要體現在低成本的硬體製造能力，政策面對於人形機器人也是重點發展項目。

展望後市，永豐投信建議，仍須一步觀察政策實施的細節，包含重點觀察財政政策推出的金額和執行辦法等。下波行情可能主要由大型科技股拉動，建議關注基本面優質的半導體、通訊、醫療製藥、新能源等科技產業，擁有營收成長性高、符合中國產業政策支持的相關領域。

兆豐中國內需A股基金研究團隊表示，AI概念題材崛起驅及產業後市發展，使資金轉向科技等具創新及成長性的新經濟題材，將為大陸市場注入新成長動能，建議可趁近期市場區間整理時分批進場布局。另外，提醒投資人布局時仍須將國際政經局勢變化，作為資產比例加減碼的依據。