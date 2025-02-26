境內科技基金 跑贏海外型

AI崛起帶動科技股票型基金成為國內投資人最為青睞的基金標的之一，不過外國月亮沒有比較圓，境內發行基金藉由掌握此波AI關鍵供應鏈投資亮點，近年報酬表現更勝境外基金。

AI浪潮帶動美、台、日等重要供應鏈股價表現，除了帶動台股基金漲勢，以美國科技股為布局主軸的海外股票型基金也明顯受惠。理柏資訊統計，近一年海外科技股票型基金績效前十名，皆有超過二成報酬，僅富達全球科技、安聯全球高成長科技兩檔是境外基金，其餘皆是投信發行標的。若拉長至近二年，路博邁5G股票、復華全球物聯網科技及統一全球新科技等投信發行基金，波段績效有逾九成至一倍，近三年亦有逾五成的亮眼報酬表現。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，美國科技股在全球科技創新及研發領域具產業領導地位，此外，從網際網路、PC手機到此波AI革命，台灣皆扮演重要角色，藉由在地優勢及投研團隊國內外bottom up產業研究，布局除了聚焦美國科技龍頭之外，並延伸至台、日等受惠供應鏈，同步掌握全球科技趨勢及產業上中下游投資機會，同時藉由多主題布局，進一步因應政經情勢及政策變化，掌握類股輪動行情。

DeepSeek讓低成本AI推理模型崛起，讓AI產業洗牌。黃俊瑞指出，DeepSeek問世讓市場更關注未來AI應用演進，判斷開始逐步從訓練時期進入應用端，因此基金增加布局在能夠最快變現AI技術的軟體平台，以及受惠AI應用帶動成本下降的企業，比重升至三至四成，此外，另配置低基期的工業類股。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，短線股市大盤指數震盪原因有兩個，一是川普關稅政策的不確定性，另一個是通膨數據。以基本面來說，今年美國經濟成長預期保持強勁，企業獲利預估成長率仍有雙位數水準，股市後市不淡，但將以次產業及個股表現為主。