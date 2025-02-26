台股+多重資產 新寵兒

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
法人建議，透過台股核心部位搭配低波動資產，兼顧上攻機會並控制下檔風險。聯合報系資料照
法人建議，透過台股核心部位搭配低波動資產，兼顧上攻機會並控制下檔風險。聯合報系資料照

台股近年憑AI重要供應鏈角色，市值擠進全球交易所前十名，成為組合、多重資產型基金的投資新寵。法人建議，透過台股核心部位搭配低波動資產布局的多元資產組合，兼顧上攻機會並控制下檔風險。

根據統計，投信發行以台股為主軸的多元資產組合產品，目前有復華台灣智能、日盛台灣多重資產、日盛台灣優質多重資產、凱基臺灣多元收益多重資產、聯邦臺灣精選收益多重資產等五檔基金，其中，僅復華台灣智能基金是國內組合型，其餘為多重資產型，而將於3月中旬開募的統一優選低波多重資產基金也屬同類型。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

進一步分析上述基金投資配置，股市部位主要以市值型或主題型台股ETF、主動式操作的台股基金、台股特別股或少比例的個股為主軸，搭配台灣可轉債、海外債券ETF或指數型基金，藉由多元配置降波動兼顧台股收益機會。

觀察各檔波動度表現，成立時間超過一年有四檔，根據理柏資訊統計至2月19日，復華台灣智能基金因持股水位較高維持在七成左右，近一年年化波動度約16%，低於加權股價指數的20%，近兩年跟隨大盤多頭，累積報酬率近五成最為亮眼，日盛台灣多重資產、凱基臺灣多元收益多重資產基金同期間年化波動度約在5~7%，報酬率則有兩成多。

日盛台灣優質多重資產基金2024年10月成立，主要投資配置為台灣貨幣基金、台股ETF及台股特別股；至於即將在3月10日募集的統一優選低波多重資產基金主要投資配置台灣可轉債、台灣發行的海外債券ETF、台股高息股。另從配息頻率來看，聯邦臺灣精選收益多重資產有季配息級別、而統一優選低波多重資產則有月配息級別。

復華台灣智能基金經理人劉明滄表示，看好台股今年企業獲利有望維持雙位數成長，對長線看法樂觀，故維持較高持股水位，並透過布局市值型ETF及績優台股基金掌握盤勢輪動，同時納入投資等級債ETF等債市部位，進一步降低投組波動度，同時兼顧台股產業成長機會及降息環境下的債市契機。

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