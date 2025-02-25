中國大陸政策推動 挹注大中華基金動能

DeepSeek效應強化中國大陸AI自主化信心，A股震盪走升，阿里財報超預期帶動科技板塊繼續上行，華爾街投行相繼唱多中國股市、催化中國資產價格重估，且中國官方對民企的支持展現積極態度，預期大中華股市將續呈震盪上揚格局。

大中華基金受惠此波漲勢，帶動基金中長期績效，近一季最高有10%~20%的報酬率，日盛中國內需動力、台中銀TAROBO機器人量化中國、摩根中國亮點等基金，報酬率在14%以上，相對突出。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，市場在當前時點更多呈現結構性機會，預計週期性和成長型股票將繼續輪動，短期市場或有調整壓力，中期維持偏正向看法，產業方向首選景氣持續占優行業，例如AI+、汽車，其次包括機器人等主題性行業亦可關注。

中國兩會將在3/4與3/5召開，預計GDP目標持平於去年的5%、財政赤字率由去年的3%提高至4%，關注可能的財政刺激政策與規模。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，今年全球人形機器人預計產量1.5~2.0萬台，類似於電動車2010~2014年的初期發展時期，屬於第一階段的主題投資，但是更往第一階段趨於成熟時期靠攏。

美國科技巨頭大多重視人形機器人布局，新創公司也是逐漸開始百花齊放。中國公司在人形機器人產業中有確定性優勢，主要體現在低成本的硬體製造能力，政策面對於人形機器人也是重點發展項目之一。