美股不看淡 逢低加碼

川普上任後的新政雖造成股市震盪，但美股仍具上漲動能。法人表示，經濟軟著陸，加上企業獲利強勁，將有利於風險性資產表現；歷史經驗顯示，美國總統任期首年的2月後，市場震盪後將有機會強勁反彈，因此近期若有回檔，可逢低加碼。

2025年元月美股雖震盪，但全月仍呈現上漲。根據自1950年以來的統計，若1月份美股上漲，全年獲利機率高達87%，後續11個月平均報酬率達12%；而總統任期首年2月後的多個月份，也都會呈現上漲，2或3月若有回檔，反而是布局好時機。

美股元月漲跌後11個月績效

瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，AI競爭環境愈趨激烈，所需的算力成本將持續下滑，但並不代表不再重要，反而算力需求會因模型效率提升而激增，帶動AI產業需要更多的計算資源。隨時間進展，大語言模型效能提升、成本降低的背景下，平台層與終端應用層的AI業績增長在2025年開始加速，將催生下一波投資機會。

林元平說，川普上任加上DeepSeek問世，晶片類股承壓，加上平台與終端應用層的AI業績增長在2025年開始加速，軟體公司可望受惠；基金操作上採取相對均衡的配置，並依據各個公司的獲利前景及評價進行動態的調整。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，川普政府計畫實施對等關稅，為降低美國關稅施壓的衝擊，多間企業陸續擬具美國生產布局的計畫，顯示關稅政策雖尚未全面實施，但這樣的行動已初步見效，或有助於推動製造業回流美國，加上美國企業採用AI態度積極，並注重實際產出的成效，一併提升軟體應用的需求，美國AI地位的領先優勢將持續擴大，相關投資機會值得持續關注。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，2024年科技七雄的企業獲利成長率高於「其他科技股」，預計這種情況將在2025年縮小，期待2025年整個科技產業的市場範圍將會更加廣闊。