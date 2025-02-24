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固定收益型 美債受寵

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要固定收益型ETF資金流向
主要固定收益型ETF資金流向

受川普關稅不確定性、美國景氣數據不佳影響，資金持續湧入債市，過去一周，整體固定收益型ETF共獲89.6億美元資金淨流入，美債、歐債、亞債分別獲62.9億、6.4億、1.1億美元淨流入。

從債券信評看，投資等級債ETF資金流入35.3億美元，非投資等級債ETF也有15.7億美元資金流入。

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克認為，緩降息使債市殖利率處於較高水位，反而有利於投資人爭取收益，主要由公債與機構房貸抵押債組成的高評等複合債，截至1月底也仍有4.9%的殖利率水準，加上其高評等與高度流動性，在政策不確定的變動環境下，將在投資組合發揮不可或缺的避險功能。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，預期2025年美國非投資等級債仍可提供合理回報，主要將由息收所驅動，預期美國經濟成長將達2.5%左右，企業基本面良好，將使違約率維持於低檔，利差則可望處於區間震盪。

展望2025年，安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶指出，預期美國經濟仍將持續成長，市場正面因子包含企業獲利持續成長、聯準會持續降息循環、通膨及勞動市場正常化、川普政策有利美國經濟、消費力道仍舊穩健、財政支出持續、AI長期趨勢等。

負面因子部分，謝佳伶認為多數利多已被市場預期，若預期調整市場有修正風險，其他不確定性因素包括關稅不確定性，移民政策趨嚴、地緣政治風險、勞動市場是否轉弱、製造業是否持續轉弱，美國以外經濟體偏弱等。

謝佳伶表示，正面看待風險性資產，但波動可能加大。非投等債平均殖利率逾7%，下檔保護優於股票。2025年企業整體再融資風險低，發債公司持續維持穩健資產負債表，整體信用體質仍穩健，評估2025年違約率可望維持低檔，有助利差維持相對低點。此外，併購活動增加、法規鬆綁等都有助於非投資等級債價格表現。

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