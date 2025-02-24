基富通定期定額 突破300億

全球主要股市震盪向上，愈來愈多國人透過定期定額參與股市多頭行情。國內最大基金交易平台基富通統計顯示，平台的定期定額扣款金額突破300億元，累計近三年來成長超過100%，定期定額的基金存量更成長300%以上。

基富通統計，除了小資族之外，約三、四成的高資產客戶也會參與定期定額，其中不乏每月扣款金額達10萬元以上、存量超過500萬元的投資人。基富通總經理王浩宇表示，定期定額積少成多，並且能創造長期穩健的回報，成為老少咸宜的理財方式。

統計也發現，定期定額投資人明顯偏好股票型及平衡型基金，尤其是台灣股票和科技產業股票兩大類，合計占六成比重。前十大受青睞的類型還包括美國平衡、印度股票、美國（北美）股票、日本股票、全球平衡、全球股票、東南亞股票與中國股票型基金。

以定期定額平均績效來看，統計到元月底，十年來以科技基金的157.8%漲幅最高，其次是台股基金的138.1%、美股基金的91.5%；一年來則仍以科技基金平均漲13%最強，其次是美股基金的10.6%、全球股票型基金的8.7%。

以個別基金觀察，熱搜的定期定額基金主要為安聯台灣科技基金、統一奔騰基金、貝萊德世界科技基金、統一黑馬基金、野村優質基金、安聯收益成長基金、安聯台灣智慧基金、元大台灣卓越50ETF連結基金、安聯台灣大壩基金、群益印度中小基金、摩根美國增長基金、野村高科技基金、統一全球新科技基金、瀚亞美國高科技基金、野村中小基金、富蘭克林坦伯頓科技基金、安聯AI人工智慧基金、中信越南機會基金。

王浩宇表示，為進一步幫助投資人做好定期定額長期理財規劃，基富通除了全平台統統零手續費之外，還開發出定期定額升級版的「好享加低檔智動投」功能，功能參數設計嚴謹，在避免投資人遭遇無法承受傷害的前提下，完善定期定額機制並放大紀律投資的成效。