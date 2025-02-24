跨國組合平衡型 穩健

近期市場不確定性增高，觀察跨國組合平衡基金近半年來表現，多檔基金優於台股大盤，法人建議分散投資股、債多元資產和市場的跨國組合平衡基金來應對，兼顧資本利得和股息債息收益與波動管理。

據CMoney統計至20日，跨國組合平衡型基金近半年績效，包括群益全民成長樂退組合、群益多重資產組合、瀚亞股債入息組合、台新全球多元資產組合、安聯四季雙收入息組合型、群益全民優質樂退組合、復華新興債股動力組合、貝萊德全方位資產收益組合、瀚亞多重收益優化組合、野村鑫平衡組合基金等，績效皆優於大盤4.7%的表現。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，從經濟面觀察，1月S&P500全球製造業指數重回擴張區間，自49.6升至50.1，主要由歐美地區推動，服務業PMI雖小幅下滑，仍保持在50之上，整體經濟狀況穩定，再者，根據聯準會與歐洲央行近期公布銀行調查顯示，企業借貸需求回升，對經濟成長延續可視為正面訊號。

葉啟芳指出，現階段股市雖因利率波動及關稅政策不確定性有所震盪，但多頭趨勢未變，仍可維持偏高配置比重，以成熟股市如美股相對看好；固定收益資產方面，在關稅、財政政策仍具不確定性，預期利率呈區間波動，市場尋求收益需求仍旺，配置上建議以信用債為主，採取各券種分散配置。

安聯投信建議保持謹慎樂觀，隨著烏克蘭總統釋出與美國前高層合作的強烈信號，及市場對美國財長暗示可能放寬對俄制裁的預期升溫，市場短期將迎一波政策與資金流動性的雙重調整。

全球經濟基本面依舊穩健下，聯準會維持現行貨幣政策的姿態，有效支撐市場寬鬆氛圍，推動主要股票指數屢創新高。能源產業近期由於地緣政治風險及俄原油出口管道受攻擊的消息影響表現強勢，成為市場關注焦點。但政策調整及相關消息短期可能引發一定波動。