外資買亞股 最愛台股

外資上周對新興亞股買多於賣，以買超台股10億美元最多，其次是印度的3億美元；賣超則以南韓失血3.3億美元最多，其次是馬來西亞的1.2億美元。

亞股上周漲勢優異，台股、南韓及印尼都大漲2.5%，其次是越南漲1.6%，但泰國跌2%最弱。

今年以來，外資對新興亞股仍為賣超，以對印度的111.4億美元最多，再來是台股的20.4億美元、南韓的16.9億美元。今年以來，新興亞股以南韓大漲10.2%最優，其次是越南的2.9%、台股的2.3%，但泰國大跌11.7%最重，其次是菲律賓跌6.6%。

印度股市最近持續承壓，群益大印度基金經理人向思穎分析，主要受到資金動能偏弱所影響，包括大股東與私募股權基金於去年第4季逢高出脫，以及近期中國DeepSeek問世後產生的資金排擠效應。所幸印股預估本益比已接近長期均值，且外資流出力道趨緩，待籌碼沉澱後若搭配更多政策題材發酵，大盤料將有回穩契機。

PGIM高成長基金經理人廖炳焜指出，本周市場焦點將為周三登場的重磅科技龍頭輝達財報。輝達Blackwell產品今年成長預估非常強勁，將大幅挹注台廠供應鏈，且輝達執行長黃仁勳日前公開表示，DeepSeek問世之後仍需要大量資源來訓練，對於晶片需求將有增無減，都有望成為新一波人工智慧（AI）概念股利多。

安聯投信台股團隊指出，台股面對國際貿易摩擦、美元走勢波動及科技創新推動，仍具備長期成長潛力。近期外資持續流入，部分追隨以台灣為核心的科技供應鏈及AI概念股，整體多頭格局仍明朗。

越南股市連五漲。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，今年越股有三利多。首先，越南官方今年設定放款成長目標高於去年，在壞帳趨穩下，銀行業有望繳出佳績。其次，越南實施精簡政府，有利原材料、基礎建設題材。第三，美元高點回落，資金有望回流至越南等亞股。