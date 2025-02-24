科技股震盪 這檔基金年報酬46.44%

統一投信表示，受到通膨和關稅政策兩大因素影響，今年股市大盤將呈現震盪，但經濟基本面穩健，次產業及個股仍有表現空間，故選股將是2025年投資決勝關鍵。在市場不確定性高、科技產業變化快速的背景下，投資人可以主動找專家協助投資理財，透過表現亮眼的全球一般股票型基金，由專業投研團隊精準選股操作，把握每個階段的股市行情，享受理財帶來的幸福感。

據晨星統計至1月底，統一全球新科技基金短中長期表現亮麗，多個期間報酬率位居同類型基金之冠。這檔基金一年報酬率46.44%，比同類型基金平均值高23個百分點。二年報酬率翻倍提升至113.53%，超過同類型基金報酬率平均的兩倍。五年報酬率更高達200.96%，為同類型基金報酬率平均的三倍以上。在績效卓越及資金淨流入的共助效應下，統一全球新科技基金近一年規模暴增39.27億至94.16億，年增率高達71.56%。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，近期通膨降溫速度放緩，但尚未出現惡化跡象。美國對等關稅政策落地時間延後至4月，預計相關政策對股市帶來的衝擊，將隨著川普與各國政府談判進展而逐步淡化。以基本面來說，美國今年經濟成長預估上修至2.2%，高於長期平均值1.7%，服務業景氣持續擴張，製造業PMI也止穩回升，整體經濟動能已逐漸恢復。雖然美股今年企業獲利預估年增率從15%小幅下修至12%，但雙位數的成長速度仍有利股市表現。

DeepSeek推出後，全球科技股出現劇烈波動，市場擔憂算力需求減少將影響AI硬體類股營運。但郭智偉表示，市場將四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出年增率預估值，從20%大幅上修至36%，顯示AI需求仍在高速成長。輝達供應鏈受到新產品出貨遞延影響，短期營運可能受限。但高階晶片供不應求的狀況，使亞馬遜和META加大研發自研晶片，加上谷歌長期以來皆使用自研晶片支撐雲端服務，有望帶動ASIC族群業績。

郭智偉表示，DeepSeek的開源特色，反倒加速AI從硬體發展至應用端，應用範圍也從企業研發擴散至客服、程式設計及金融等服務業務，有利相關類股表現。最新調查報告顯示，今年企業的軟體資本支出呈現加速態勢，且成長速度是過去三年最高，使軟體股有望受惠。隨著AI發展，相關的資安需求同步提升，有利該族群後市表現。