軟體服務通信族 聚光

DeepSeek問世以來，引發美國科技股大幅震盪。法人指出，DeepSeek大幅降低成本並提升效率，有望讓人工智慧（AI）更加普及，投資人可以注意更多族群的投資機會，例如投資於AI軟體服務及通信服務類股等相關基金。

富達國際基金經理王陶沙指出，DeepSeek問世，投資人擔心美國科技股衰退，但這是簡單且荒謬的推論。AI模型的成本其實已持續下滑，DeepSeek只是加速這個過程，讓OpenAI不能再一家獨大且隨便定價。

王陶沙指出，DeepSeek是在已有的模型上繼續進步，可以說是最開放的開源模型。人人都可以產生下一個新版本，加上成本大幅下滑，有利各行各業提升效率，不但有利於美國科技產業及美國整體經濟，也有利改善中國大陸股市的投資氣氛。

國泰投顧指出，DeepSeek降低AI投資成本，將積極影響企業採用AI軟體。微軟、Meta、字母、亞馬遜等科技巨頭在DeepSeek推出後表示仍將支持大額AI資本支出，分別高達800億、650億、750億、1,050億美元，總計超過3,000億美元。

國泰投顧表示，DeepSeek可望加速AI技術整合與發展，有助長期AI算力與科技產品需求。不過，由於AI硬體相關的半導體與設備已相對漲多，估值有偏高的疑慮，且低成本大型語言模型有助提升企業軟體實際應用，預計市場資金轉向AI軟體服務及通信服務類股的趨勢將延續。

雖然投資人擔心美國經濟趨緩，但市場普遍預期經濟仍有望軟著陸。國泰投顧指出，在基本面維持穩健的情況下，軟體服務股長期表現可期，主要受惠於AI發展、定價能力較高、受關稅議題影響較小等利多。

至於其他的投資機會，瑞士百達資產管理指出，機器人和自動化技術進步，可以提升效率、產值和安全性，加速各行業的轉型。從自駕車到機器人流程自動化，這些技術正在重塑製造業、醫療保健業和物流業等多個領域。

百達指出，3D晶片的興起也值得注意。智慧型手機、電腦、汽車，甚至國防設備都仰賴半導體。全球半導體公司爭先恐後研發更小、更高效的晶片。隨著矽晶圓上的晶片堆疊已逼近物理極限，預期晶片製程將持續從2D封裝轉向3D封裝。