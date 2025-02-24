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組合基金 可攻可守

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
全球經濟與獲利穩健，卻有個最大不確定性因子--川普政策。 路透
全球經濟與獲利穩健，卻有個最大不確定性因子--川普政策。 路透

全球經濟與獲利穩健，卻有個最大不確定性因子--川普政策。投信法人表示，川普上任以來的政策，大多為上任前市場預期範圍內政策，只因過去兩年資金過度集中在主流類股，使股市評價面過高，易受消息面影響而震盪，建議投資人應藉由組合基金，達攻守兼備的效果。

儘管美股近日呈現震盪格局，市場仍對全年報酬抱著期待。根據美銀美林統計，自1950年以來，若美股1月上漲，全年獲利機率高達87%，且後續11個月平均報酬為12%。

瀚亞多重收益優化組合基金經理人鄭夙希表示，人工智慧（AI）興起後用電量增加，全球電網升級與擴建，加上AI走入應用端後，帶動電網、資安及數位安全需求倍增；另一方面，DeepSeek崛起後，AI交易主題從基礎建設擴到應用端。目前持續看好AI仍是2025年主流，受惠族群也將擴大，有利於股市盤勢。

主要資產未來一個月展望
主要資產未來一個月展望

鄭夙希說，美國通膨與赤字雙重疑慮下，美國公債波動增加，相對看好信用債的表現。基金操作適度看多風險性資產，但因川普帶來的不確定性高，投資組合將透過高評等複合債、黃金、美元等多元配置，緩衝股市波動。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳指出，整體來看，全球經濟有望延續溫和成長，其中，美國經濟保持穩健，歐美企業財報也多有優於預期的表現，因此股市雖因利率波動以及川普關稅政策不確定性時而表現震盪，但多頭趨勢仍未改變。投資人資產配置建議，股市部位可以成熟國家為主核心，產業如金融、科技、醫療、工業等可留意，固定收益資產則採信用債均衡配置。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金在2024年增加股票配置，目前對股債資產抱持均衡配置，隨著股市廣度持續改善，經理團隊在科技、醫療保健、能源、民生消費與工業等領域都看到具吸引力投資機會。基金經理人愛德華．波克表示，2024年美國經濟表現強勁，為進入2025年提供有利背景，預期企業獲利與股利成長將是2025年股市表現關鍵驅動力。

川普 美國經濟

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