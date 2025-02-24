全球市場觀測站／D潮帶動 港股看多

投資人對於美國總統川普關稅政策疑慮仍存，零售龍頭沃爾瑪財測欠佳拖累美股，但科技股仍維持相對強勢的表現，個別市場與類股漲跌互見。法人表示，美國總統川普不樂見美國經濟受影響，加上AI發展趨勢不變，美股成長潛力持續看好，而香港股市受到資金看好AI題材帶動，亦將持續多頭格局。

野村投信表示，美國經濟數據似有轉弱跡象，1月零售銷售較上月減少0.9%，創下22個月來單月最大降幅且降幅超過預期，雖然可能是受到天候影響所致，需要持續觀察，而沃爾瑪財報雖優於預期，但相對保守的財測卻讓市場失望，再度引起川普關稅政策可能導致物價上漲、消費縮手的擔憂。不過，川普的關稅政策主要目的是希望與各國協商，並爭取企業至美國投資，是談判籌碼，是否會全面實施仍待觀察，在此期間，任何風吹草動都會造成市場震盪，但川普並不樂意見到美國經濟受到影響，美股成長潛力持續看好。

受DeepSeek的帶動，近期資金開始轉進陸港股市。野村投信指出，近年來中國經濟陷入泥沼，陸港股市表現落後其他市場，隨著中國政府陸續推出刺激經濟政策，中國的經濟已度過最差的階段，預期短時間內由 DeepSeek帶來的樂觀氣氛將持續。中長期而言，市場對中國科技類股的估值重估確定性極高，但須關注實質受益公司。除科技類股外，受惠政策帶來營利回升產業，也是關注重點。

債市方面，美國10年期公債殖利率持續在4.5%附近整理，隨經濟與通膨數據上下波動。市場認為聯準會今年上半年可能不會降息的機率愈來愈高，反映出投資人對於美國政府政策可能推升通膨的擔憂。若以領息角度來看，目前仍是不錯的投資債券時點，且應以債券殖利率較高且與美債利差較大的非投資等級債以及新興債、邊境債為主。

本周美國將公布2月CB消費者信心指數，可進一步檢視美國民眾對於川普政策的態度與預期，另外亦可留意1月耐久財訂單的表現。財報方面，本周三輝達財報與未來展望將是觀察重點。