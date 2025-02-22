小資買基金 定期定額添勝算

基金投資成為市場顯學，不過單筆投入與定期定額常常讓人分不清該如何選擇，法人認為，對於小資族來說，定期定額的方式相對可以不用擔心市場上的波動，投資周期多以三年到五年，甚至以上，因此定期定額的重點會是堅持持續投資。

且如果有較大幅度的下跌時，甚至可以考慮加碼進場。

相比單筆投入，要一次性投入較大資金，因此要選對時機進場，才能有高報酬率，但風險也較大。定期定額則是可以根據個人的收入、財務狀況，每月固定投入一定的金額，因此成為小資族、上班族的優先選擇。而且無論市場走勢如何，定期定額能避免因短期波動而影響投資決策，並有助於分散市場的波動風險，及藉由時間創造長期複利效果，達到累積財富的目標。

投信法人表示，投資主要是要觀察長期獲利，所以其實除定期定額外，若是可以在單筆投資後，拉長時間觀察，持續有可用資金用於投資，同樣可以得到分散風險的效果。

統一投信表示，在DeepSeek掀起的風潮下，市場認知AI技術有望因低成本模型的問世而加速發展。預期AI將走向硬體與軟體同步發展的新階段。

不過因科技股波動較大，適合風險承受程度較高的投資人，建議可透過定期定額方式，攤平成本分散風險，以參與科技創新的長線多頭行情。

國泰投信指出，「獲利穩中求」，才有機會當上贏家，建議投資人掌握台股微笑曲線定期定額，並把投資時間拉長，運用時間創造複利效果，才能完整參與市場成長，有望累積財富，規劃美好退休生活。

永豐金證券表示，定期定額策略的核心，是透過每月固定金額的買入ETF或個股，當長期趨勢向上，投資人可同時達到資產增長的目標。當民眾拿到年終獎金可自行設定比例用於投資理財，再將投資資金均分成12等分，準備好一整年定期定額的固定扣款額，不僅減輕每月存股的壓力，更有助於平衡投資的平均成本。若想進一步擴大複利效果，永豐金證券表示可以搭配股利再投入，讓股息也參與到股票未來的成長。

在挑選投資標的時，投資人應該根據個人的風險承受能力，選擇不同類型的基金。若是偏好穩健回報，可選擇平衡型基金、全球型或成熟國家的股票型基金；保守型投資人可選擇投資級債券基金；對於風險承受能力較高的投資人，可考慮單一新興市場或科技產業的股票型基金。