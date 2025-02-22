選對賽道 成功不二法門

基金投資的進場時間點，對投資人來說往往是艱難選擇，尤其上班族拿到一筆不斐的年終獎金，要如何降低風險同時，進一步擴大獲利，法人表示，通常以定期定額的方式拉出微笑曲線，進場時機不一定很重要；若是想要單筆投資，則可以考慮在市場行情好轉時買入。

理財專家表示，慎選標的是投資必要關鍵，即便符合投資趨勢，但在同一個投資趨勢主題下，仍有不同的投資標的。舉例來說，以目前的金融情勢，雖然債市受惠於低利環境可望走多，但債券中的高收益債卻反而可能因疫情不穩定而受到衝擊；又或者同樣是高股息基金，但其股價表現、配息率、配息設計都不盡相同，因此投資人務必謹慎選擇。

統計過去十年全球主要股市的累積報酬，不難看出隨著投資時間拉長，選擇對的市場投資，對於累積報酬的助益將加大。其中，又以台股與美股的表現最亮眼。

施羅德投信表示，「選對賽道」及「持續投入」，才是創造長期報酬最佳化的不二法門。無論是每個月定期定額扣款，或一年買一次，進場時間點差異並不大。只要定期投入時間夠長，則實際進場買點對總報酬影響程度，其實沒有想像中大。

選擇基金投資，中國信託投信看好宏觀基本面健康並且具長期成長主題的市場，包括美股、台股，同時，也建議投資人留意越南股市，產業方面則是首推科技產業為投資主軸，因為，大型科技股、尤其是輝達等七科技巨頭，未來各季獲利及年增率預計將會續佳。

另因川普對金融業政策相對友善，帶動投資人對金融債的興趣。國泰投信表示，歷史數據顯示，統計至2023年底，過去十年，當金融債指數殖利率上彈至5%~5.5%，持有三年總報酬可達26%，目前彭博十年以上美元金融債券指數平均到期殖利率有5.73%，是良好的進場時間點。

故不論任何情境下，投資都應分散風險，不應將所有雞蛋放同一個籃子裡。而想要有效的分散風險，「基金」則是一項可以善用的投資工具，在同樣的資金成本下，透過基金可分散風險。