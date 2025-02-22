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基金特蒐／全球基建基金 穩中求勝

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
保德信經理人表示基於穩健原則，現階段對新興市場或未來的區域重建題材持觀望態度。（路透）
保德信經理人表示基於穩健原則，現階段對新興市場或未來的區域重建題材持觀望態度。（路透）

PGIM保德信全球基礎建設基金長期以來的績效呈一路攀升走勢，今(2025)年即使遇到金融市場較為震盪走勢，仍能維持盤堅表現。PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，鎖定北美公用事業讓基金報酬率穩定地之外，也會視市場變化針對特定個股採取靈活操作，爭取更高的報酬空間。

PGIM保德信全球基礎建設基金長期以來的績效呈一路攀升走勢，今(2025)年即使遇到金融市場較為震盪走勢，仍能維持盤堅表現。PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，鎖定北美公用事業讓基金報酬率穩定地之外，也會視市場變化針對特定個股採取靈活操作，爭取更高的報酬空間。但基於穩健原則，現階段對新興市場或未來的區域重建題材持觀望態度。

PGIM保德信全球基礎建設基金以穩健成長為主要方向，持股策略約分為四項：

主要是公用事業，涵蓋電力、電網及瓦斯與自來水等行業，持股約三至四成。看好AI產業發展及川普美國製造政策，美國企業回流或外資前往美國設廠趨勢下，未來在美國需求的水電及相關產業必將有擴展空間，尤其這類計畫朝中長期穩定進行，帶來的商機與股價成長性較為明朗。

其次是能源中游基建，能源產業在北美相當重要，石化原料、原油、天然氣等都需要管線輸送，這類產業也都與電力需求有所聯結；尤其從主要管線延伸出來，管線公司對需求量增減相當敏感，在減碳的需求下，從全球天然氣發電量增加由煤轉氣，對這類管線公司就構成利多；全球天然氣需也透過利用液化技術到透過船舶再運到世界各國，這產業發展相當蓬勃。

第三是傳統的「鐵、公、機」交通運輸行業，這類持股採均衡布局，也包括相關次產業，在經濟維持成長下，鐵路及收費道路運量都有提高；機場則是在新冠肺炎疫情後開始復甦，目前是以旅遊為主的需求，商務需求為輔。

第四為數位基建，從美國四大大陸雲端服務供應商（CSP）大幅增加資本支出建構AI，資料中心成長與需求大幅增加，故持股以資料中心布局為主，經營5Ｇ鐵塔企業為輔。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧。 保德信／提供
PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧。 保德信／提供

經理人王翔慧小檔案。
經理人王翔慧小檔案。

PGIM保德信全球基礎建設基金對新興市場或重建題材保持關注卻配置審慎，主要是基於公用事業營運通常是經過政策制度而執行，但新興市場的部分國家常因政權更替，出現政策執行不一致狀況，進而影響到該國公用事業的運作及業績，相對不利持股者的穩健原則。因地緣政治後，可能出現的重建商機，基金所持有的交通與營建相關企業也將受惠，但對業績愈獲利貢獻比重有限，因此儘管話題性十足，操作上並不會過度追價。

PGIM保德信全球基礎建設基金操作以穩健為原則，卻也靈活操作以爭取獲利空間，例如在今年 1月持股中的一檔獨立發電廠，過去一年漲幅接近200%，今年也已有超過30%漲幅，主要掌握發電廠與電網要符合減碳趨勢，所以逐漸會以天然氣替換燃煤，這種質的變化帶來投資機會。

操作心法

●聚焦穩健題材搭配靈活切入為宜

從下而上發掘企業的價值及營運成長性。尋求穩定營運的公用事業或基礎建設企業，作為主要持股部位；再視市場或產業變化掌握利基點切入投資。

（廖賢龍）

投資小叮嚀

●鎖定合適標的，收益不間斷

應了解短線即使未必有較大的正報酬，但中長期呈現穩定報酬的走勢，較適合尋求中長期投資獲得較高報酬的投資者。

●依景氣變化調整布局對象

根據回測資料顯示，在景氣循環四個周期中，基礎建設基金績效多數優於全球股票表現，僅在景氣擴張期時，基礎建設基金績效略遜於全球股票型基金。

（廖賢龍）

美國

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