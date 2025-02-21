AI 競賽升溫+川普關稅大棒 軟體類成長型基金長期看俏

近期全球金融市場受兩項重大事件影響，其一是中國大陸AI新創公司DeepSeek（深度求索）發布新AI模型，市場擔憂美國在AI科技領域的主導地位遭遇挑戰；其二則是川普政府宣布對加拿大、墨西哥及中國大陸加徵關稅，引發市場對全球貿易戰可能重啟的擔憂。國泰投顧認為，這兩項重大事件短線雖造成金融市場劇烈波動，但以長期角度觀察，軟體服務股可望受惠。

近期，大陸AI新創公司DeepSeek發布DeepSeek-V3與R1模型，宣稱性能堪比OpenAI o1正式版。DeepSeek新模型因降低AI投資成本，將對企業對於AI軟體的採用產生積極影響，包含微軟、Meta、Alphabet、Amazon等科技巨頭在DeepSeek新模型推出後表示仍將支持鉅額AI資本支出，分別高達800億、650億、750億、1,050億美元，總計超過3,000億美元。

DeepSeek新模型問世可望加速AI技術整合與發展，有助長期AI算力與科技產品需求，因AI硬體相關的半導體與設備已相對漲多，估值有偏高的疑慮，且低成本大型語言模型有助提升企業軟體落地應用，預計市場資金轉向AI軟體服務及通信服務類股的趨勢將延續。

川普政府於1月底簽署行政命令，啟動對加拿大、墨西哥及中國大陸的加徵關稅措施，並表示後續將進一步實施對等關稅。加徵關稅表面上是為縮減美國的貿易逆差，但更像是一種談判籌碼用以逼迫他國在經貿政策、邊境移民與毒品管制等議題上讓步。

回顧川普1.0時期關稅政策，在川普政府宣布加徵關稅當日，美股各主要指數下跌，但在三個月、六個月及一年後均逐步走揚，顯示初期市場擔憂貿易戰升級，未來不確定性上升，拖累股市表現短線震盪，但在經濟成長與企業獲利維持正成長的情況下，股市表現最終仍回歸基本面，以川普1.0任期宣布加徵關稅的2018及2019年來看，美國GDP年增率分別為2.5%及3.0%，標普500指數企業獲利年增率分別為12.1%及19.5%，基本面穩健成長。

細部觀察各類股表現，軟體服務類股平均表現名列前茅，因軟體服務類股多為數據資訊服務，較少實體商品，較不易在加徵關稅範圍內。目前市場普遍預期美國經濟朝軟著陸的方向邁進，預期今年GDP將年增2.2%，企業獲利將年增12.5%，在基本面維持穩健的情況下，受惠於AI發展且較具有定價能力，受關稅議題影響較小的軟體服務股長期表現可期。

摩根士丹利美國增長基金布局美國具破壞式創新題材及獨特高品質的中大型新創及成熟企業，具強大長期競爭優勢，並有較高的營收增長潛力。產業配置以成長類型的非必需消費、科技及通信服務為主，在科技產業中偏重布局軟體公司，聚焦於將AI融入現有產品與服務並推出新AI功能的公司，所持有公司約67%將因AI發展而受益。

該基金團隊構建高度主動的投資組合，主動投資比率逾90%，投資組合配置與參考指數差異較大，較少配置在美股七雄等巨型企業，較多配置在具有破壞式創新題材及高速成長的非美股七雄企業，因團隊認為美股七雄等巨型企業的成長性相對有限。在今年美國經濟與企業獲利預期皆穩健成長的情況下，建議投資人可分批單筆或定期定額布局，以掌握長期投資機會。