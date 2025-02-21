亞洲投等債 四優勢護體

美國通貨膨脹居高不下，利率短期走勢不明朗，加上地緣政治風險高，全球經濟面臨挑戰，市場波動加劇。法人指出，在市場前景不明時，亞洲投資等級債券具備四大優勢，有望成為資金避風港。

首源投資亞洲固定收益基金經理郭潔凝（Fiona Kwok）昨（20）日來台指出，面對利率和通膨同時波動的環境，亞洲投資等級債券具備四項優勢，即基本面優、波動性低、利率風險低、技術面支撐，有望成為良好的防禦性投資標的。

首先是基本面。郭潔凝表示，在去年及今年，亞洲經濟成長預估值都高於歐美及亞洲以外的新興市場。部分亞洲國家受惠於技術升級周期持續，可為經濟帶來韌性。印度及印尼等的國內需求仍強勁，今年的經濟成長預估分別為6.4%及5%。此外，亞洲的通膨相對溫和，有利寬鬆貨幣政策。

郭潔凝指出，亞洲經濟穩定及低通膨，支撐投資等級債券的信用品質。亞洲投資等級債的信用基本面穩健，淨槓桿率低於美國投資等級債，且亞洲（中國除外）投資等級債券違約率大多低於美國，去年的違約率維持在1%以下。

其次是波動性。五年來，亞洲投資等級債券的整體波動性小於美國及全球投資等級債券。郭潔凝分析，亞洲投資等級債券大多數持債人來自亞洲當地機構，大大減少市場波動的衝擊，提高亞洲投資等級債券的整體穩定度。

第三是利率風險。郭潔凝指出，亞洲投資等級債券的存續期一般比美國投資等級債短少約40%，也低於全球投資等級債，因而降低利率風險。而且，許多亞債發行人獲得主權或政府的支持，在市場低迷時提供額外的穩定性和強勁韌力。

第四是技術面的支撐。郭潔凝表示，今年預估亞洲投資等級債淨供給仍將維持負值，有利供需技術面。在過去數年長期利率攀升的環境下，亞洲投資等級債發行人不急於發行新債或再融資，因此淨供給量已連續四年為負值。

首源亞洲優質債券基金是國內核備的少數亞洲投資等級債基金，郭潔凝指出，目前基金減碼中國大陸債，加碼地緣風險較低的東南亞債、加碼經濟高速成長的印度債，並且策略性配置澳洲及中東，主要看好風險報酬有吸引力。