新興債、邊境債利多 買盤進駐
俄烏戰爭在美國積極斡旋下有望結束，近期新興債市、邊境債市表現轉強。法人表現，新興市場債券具有較高的殖利率，預料在俄烏爭端即將結束的利多帶動下，資金將持續前進新興與邊境債市，適合將新興債邊境債基金納入資產組合中。
野村投信投資策略部副總張繼文表示，今年以來，新興美元主權債與邊境市場債延續2024年的好表現，年初迄今持續上漲約2%。
美國總統川普近日關於俄烏戰爭和解的談話，進一步激勵市場樂觀氣氛。烏克蘭2024年經歷債務重組、停戰預期，主權債大漲並屢次創下戰後新高，2025年市場對於川普喊停烏俄戰爭信心增強，不斷激勵烏克蘭債券；自2024年以來烏克蘭主權債累積上漲五成、GDP連結權證則大漲76%，同期間新興主權債指數累積僅上漲6.1%。
新興債市的利多消息頻出，委內瑞拉主權債也在其政府與美國重啟對談後出現轉機。張繼文指出，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）今年1月與川普特使會面後，馬杜羅宣布已與美方達成協議，將逐步接回非法移民，此為馬杜羅與川普的交換條件並有利委國解除制裁，委內瑞拉主權債在預期心理帶動下走揚，統計自川普當選以來，委國主權債上漲27.4%，表現遠勝整體新興債指數的上漲1.5%。
此外，新興美元主權債、邊境市場債具有的高殖利率也是深受資金青睞的優勢之一。新興美元主權債到期殖利率約7.5%，邊境市場債到期殖利率仍在8%以上，對於追求收益的投資人具有吸引力。自2024年以來已有14個新興市場國家信用評等獲得調升，其中，土耳其因財政改善，獲惠譽及標普連升評兩次；巴拉圭與亞塞拜然由非投資等級升至投資級，顯示新興主權債整體信用體質持續改善。
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