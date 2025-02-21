無畏美國關稅戰風險，越南國會日前將2025年經濟成長率目標提高到至少8%，高於官方先前設定的6.5%~7%，有望稱冠東南亞主要國家。法人建議，越南基金長線可期，2026年至2030年更希望達到二位數成長率，可定期定額布局。

雖然近一周越南相關主被動式基金績效表現震盪，但觀察近三個月來的表現，中國信託越南機會、日盛越南機會、富邦富時越南ETF（00885）等，績效介於1%至3.6%。

日盛越南機會基金研究團隊指出，根據國際機構的預測，越南今年的經濟成長率將稱霸東南亞主要國家，國際貨幣基金（IMF）去年10月的最新預測為越南今年經濟將成長6.4%，亞洲開發銀行（ADB）去年12月的最新預估為今年將成長6.6%。聯準會降息政策支持宏觀經濟，特別是輸出美國出口創造便利條件；經濟成長力支撐下，越南基金後市可期。

富邦越南ETF經理人陳仲愷指出，受惠服務業、工業及建築業的大幅復甦，越南2024年全年經濟成長率高達7.0%，也為2025年展望奠定重要基礎，有機構法人看好越南維持強勁成長，因此上調2025年越南經濟成長率至7%，越南政府也已設定2025年經濟成長率8%的高大目標，越南國家統計局局長坦言是巨大挑戰，因此後續刺激政策的持續規畫與實行為重點關注焦點。

陳仲愷分析，由於越南目前財政支出占GDP比率屬東協國家中相對低檔，顯示財政政策具有相當空間，基準建設投資力道可望持續擴大；近期大型基建項目如越南南北高速鐵路、隆成國際機場之進展皆有利帶動工業、能源以及公用事業等營收表現成長。

展望後市，日盛越南機會基金研究團隊指出，越南證券交易所的核心交易系統KRX系統預計將於今年4月底或5月初推出，對市場升級努力來說是一個好兆頭，並有機會讓越南升級為新興市場。

此外，越南政府擬斥資約10億美元以建立半導體研究實驗室，並專注於生產和培訓，政府將支持該實驗室投資價值的30%，而該實驗室也在尋求企業參與，最終目標是發展越南國內的晶片產業，以提升產業升級，越南AI科技股後市看好。