台股科技基金 賺AI財

美國總統川普仍把AI相關投資領域放在政見推薦主軸中，趨勢對台灣電子產業有利，台股科技基金後市表現可望跟著水漲船高，尤其看好AI供應鏈受惠股表現。

觀察台股科技基金近一季表現，其中群益創新科技基金11.93%表現居冠，台中銀數位時代、兆豐電子、富邦科技、兆豐台灣先進通訊等基金也都有超過一成的好表現。

群益投信表示，台股先前雖遇川普政策及AI新模型逆風而表現受到壓抑，然由美中兩強國紛紛搶進發展AI來看，AI顯然為未來科技發展重點，隨著AI應用更加多元及普及，後續可望帶動對相關需求成長，進而推動台股企業的獲利，趨勢仍對台灣電子產業有利，台股科技未來表現可以期待，不過台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，投資人不妨以台股科技基金來作為投資工具。

群益創新科技基金經理人孫傳恕表示，在2025年大盤波動幅度放大的基礎下，股價高低基期投資節奏掌握更形重要，市場已耳熟能詳的AI概念股在高基期態勢下，反而容易被多殺多的獲利了結賣壓壓抑。

後市來看，台股選股不選市策略看好族群可關注ODM、散熱、光通訊、IC設計、GB300系列相關類股。長期資產配置雙主軸可為AI與半導體，AI相關集中於低基期AI B300硬體規格改變與ASIC Server受惠者，以及具有寡占地位的零組件與光通訊相關，半導體則續關注高速傳輸與WiFi 7等相關族群，其他次產業看好電子紙，新藥與基礎建設重建。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出，歷經2024年第4季及今年1月的作夢行情後，2月起營運數據將面臨市場檢驗，預期2月台股震盪將持續加劇，高本益比族群修正壓力大增，低基期及新AI受惠族群可望崛起。

類股操作上，看好AI供應鏈受惠股如軟體、資安、邊緣計算、AI推理；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料；低軌道衛星；高股息殖利率族群；機器人與自動駕駛等利基股。