電動車概念 爆發力強

觀察近半年來電動車相關主動式基金及ETF，多檔績效優於台股大盤。法人表示，電動車產業長線前景可期，建議可定期定額布局，掌握潛在爆發力。

根據CMoney統計至18日，包括國泰全球智能電動車ETF（00893）、群益智慧聯網電動車、新光標普電動車ETF、富邦未來車ETF、合庫AI電動車及車聯網創新、日盛全球智能車、凱基未來移動等，近半年來績效達8.7%以上，優於台股大盤的5.9%。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，儘管受到川普政策動向的干擾，短期為美國電動車產業成長帶來壓力，中國則因先前頒布2025電動車以舊換新政策，激勵相關類股表現。

不過整體來看，在全球淨零排放目標不變、減碳政策引領下，搭配電動車相關基礎設施布建持續擴大，仍有助吸引大眾購置電動車，中長期全球電動車滲透率仍有望提升，相關供應鏈表現可持續關注。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，研究機構Rho Motion公布數據指出，2025年1月全球純電動車和油電混合車銷售比去年同期成長近18%，其中歐洲與美國的增幅超越中國，為去年2月以來首見。雖然川普政府關稅議題仍擾亂汽車行業股價，但在美國經濟穩健、疫情導致的需求推遲的支撐下，美國汽車銷售仍保持堅挺。混合動力車的需求卻十分旺盛，且推估混合動力車可能是公司利潤的驅動力。

凱基未來移動基金經理人馮紹榮表示，由於降息速度與幅度低於市場預期，對於刺激整體汽車買氣力道還有待觀察，所幸中國電動車市場滲透率在上升軌道，中國供應鏈可望受惠。

展望後市，指標車廠今年推出平價車款，及下半年試量產的Robotaxi能否帶動買氣，將是觀察重點，建議逢低分批定期定額布局。