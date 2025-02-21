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台股+海外商品 降風險

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股高股息ETF近兩年股價創下亮眼表現，但進入蛇年後出現震盪，反而陸股與日股表現較佳。統計近一月高股息ETF含息報酬率，由中信中國高股息（00882）、中信日經高股息、兆豐永續高息等權分居前三名，專家建議，配置高股息ETF可採台股高股息搭配海外高股息的資產配置策略。

據CＭoney統計至18日，近一個月高股息ETF中以中信中國高股息含息報酬率達6%最高，中信日經高股息5.91%居次，兆豐永續高息等權5.35%，中信全球高股息、群益半導體收益也雙雙超過5%。

陸股近期科技股表現突出，中國信託投信表示，中國新創公司DeepSeek去年發布開源AI模型，在農曆春節期間震撼華爾街，促使市場開始關注中國發展AI應用的能力，DeepSeek成為中國科技公司資產重估的催化劑，包含高盛等外資機構已調升陸股目標價，使得陸港股成為蛇年以來表現最亮眼的市場之一，也激勵中信中國高股息ETF表現。

中國信託投信基金經理人陳雯卿分析，DeepSeek的訓練方法有助於大幅降低訓練與推理的算力需求，有助加速AI應用端發展。在中國政府全力作多下，預期科技、高股息與內需消費產業，將是陸港股未來的投資主軸。因此陸港股後市仍可期待，回檔可站在買方。

台股方面，群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，儘管美國總統川普言行，美國關稅議題、烏俄戰爭皆可能使得全球股市再次大震盪，但不改台灣電子產業供應鏈可望持續受惠於半導體/ODM供應鏈完整及轉單效益擴大。展望台股後市，目前風險指標風險指標大多低檔，恐懼貪婪指標維持低檔，加上預估2025 年台灣企業獲利成長性仍有近15%水準，預期台股可持續往上中長期偏多趨勢。

至於今年以來表現最佳的高股息ETF，則首推中信全球高股息ETF含息報酬率5.77%居首。

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