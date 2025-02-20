越南經濟2025年給力 相關基金後市可期

無畏美國關稅戰風險，越南國會日前仍將2025年越南經濟成長率目標提高到至少8%，高於官⽅先前設定的6.5-7%，有望稱冠東南亞主要國家最高，為東南亞經濟新星立下又一年耀眼成長的標竿，而2026年至2030年更希望達到二位數成長率。

日盛越南機會基金研究團隊指出，根據國際機構的預測，越南今年的經濟成長率將稱霸東南亞主要國家，國際貨幣基金（IMF）去年10月的最新預測為越南今年經濟將成長6.4%，亞洲開發銀行（ADB）去年12月的最新預估為今年將成長6.6%。

越南今年在公共投資、私人投資和進出口活動等成長動力都保持發展態勢。聯準會降息政策支持宏觀經濟，特別是輸出美國的出口創造了便利條件。在經濟成長力支撐下，可關注越南基金表現。

日盛越南機會基金研究團隊指出，越南證券交易所的核心交易系統KRX系統預計將於今年4月底或5月初推出，這對該國的市場升級努力來說是一個好兆頭，並有機會讓越南升級為新興市場。

此外，越南政府擬斥資約10億美元以建立半導體研究實驗室，並專注於生產和培訓，政府將支持該實驗室投資價值的30%，而該實驗室也在尋求企業參與，最終目標是發展越南國內的晶片產業，以提升產業升級，越南AI科技股後市仍備受看好。