科網股挹注新活水 大中華基金翻身

DeepSeek橫空出世，激勵資金湧入中資科網股，帶動港股近月漲幅近2成，成為表現最亮眼的亞股市場，加以去年第4季以來官方政策持續做多，使大中華基金績效鹹魚翻身。

統計截至2025年2月18日，近一個月阿里巴巴、騰訊等指標科網股大漲47.5%、27.6%，進一步推升港股國企股、恆生指數同期間漲幅達19.2%、17.3%，引領今年來亞股多頭走勢，其中國大陸企股指數已率先突破去年10月初急漲創下的波段高點。

理柏資訊統計至2025年2月18日，投信發行的大中華基金受惠此波漲勢，近1月皆開出紅盤，加上部分經理人布局轉向聚焦成長題材的科技產業，進一步帶動基金中長期績效，近一年最高有三至四成，復華華人世紀、統一大中華中小、元大大中華TMT、統一強漢等基金，近兩年甚至有四至七成的亮眼表現。

投信法人表示，AI概念題材崛起驅使資金轉向科技等具創新及成長性的新經濟題材，增添陸港兩市行情動能，可留意聚焦相關題材之基金標的，並透過定時定額等投資方法兼顧後市投資機會並因應川普關稅等市場不確定性。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，DeepSeek崛起改變市場對中資科網股的看法，加以官方全力支持AI產業發展，為中資科網股帶來評價提升投資機會，並挹注大中華基金績效表現。