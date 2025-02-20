統一投信將推優選低波多重資產基金 小資族也能享法人優勢

投資人希望參與股市成長卻又擔憂波動，帶動兼具股債特性的可轉債市場近年規模成長，但一般投資人因採取競價拍賣的方式交易可轉債，得標的平均發行價會比法人更高。3月10日展開募集的統一優選低波多重資產基金三大投資主軸分別為台灣可轉債、台灣發行的海外債券ETF及台股高息股，若利用這檔基金布局，小資族可以站在法人肩膀上，享有可轉債交易價格的相對優勢，還有專業投研團隊打造黃金比例的資產配置，為投資人追求「低波、成長」兩不誤的幸福理財目標。

統一投信表示，據櫃買中心統計至去年底數據，台灣可轉債成交金額從2019年不到2,000億，翻倍成長至去年的4,884億，但市場交易仍以法人及專業投資人占多數。因為可轉債承銷商會保留相當比例的投資標的，提供法人或專業投資人，確保發行成功。而交易方式也有差別，法人及專業投資人可採取詢價圈購，去年可轉債平均發行價僅100.64元。相較之下，一般投資人利用競價拍賣，若投資標的或市場熱絡，需要高價搶標，使去年可轉債平均發行價達到112.57元。

除了法人交易可轉債的價格優勢以外，統一優選低波多重資產基金將透過可轉債發行商的四個面向，包括企業盈餘成長性/財測展望、可轉債轉換價值/溢價程度、產業地位、債信/流動性，為投資人精選可轉債投資標的。企業盈餘及財測是評估個股基本面的重要指標，轉換價值/溢價程度則是考量可轉債投資潛力，利用產業地位觀察所處產業是否具備成長性，債信/可轉債流動性可以衡量市場對發行公司的認同度與可轉債未來流通性。