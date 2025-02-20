東協股市 兩大利多加持

美國總統川普打關稅貿易戰，影響市場情緒，讓東協各國股市今年面臨劇烈震盪。投信法人表示，東協國家在強勁經濟基本面支撐、低本益比兩大優勢加持下，看好其股市將逐步走揚。面對東協將重回成長軌道，有意參與行情的投資人可透過布局東協相關基金，一次掌握東協各國的成長潛力。

觀察川普上任後，泰國SET指數大跌超過10%，馬來西亞、印尼、菲律賓等也有2%~6%不等的跌幅。整體來看，目前MSCI東協指數預估本益比僅14.5倍，低於近十年平均本益比（15.7倍）。儘管今年東協股市重摔，但仍有包括群益東協成長、統一大東協高股息、安聯中國東協、復華東協世紀等基金繳出正報酬的績效。

群益東協成長基金經理人楊慈珍指出，今年東協的企業獲利成長率預估將達14.5%，大幅超過成熟國家、全球國家約七個百分點，此外東協區域內的經濟及通膨水準溫和穩定。在川普關稅政策持續發酵下，預期東南亞政府將視經濟動能來推動內需消費，包括像是印尼宣布預計2025年基本工資調高6.5%，這些政策的推出將為刺激內需消費帶來正面影響，有助穩定區域經濟走勢。投資布局上，看好政局穩定、經濟動能強勁的國家，同時聚焦在金融、通訊服務、工業、消費等需求強勁的產業。

統一大東協高股息基金經理人林川欽表示，去年東協股市在全球景氣及企業獲利恢復成長的助力下，內需逐漸復甦，有望帶動經濟成長，加上全球供應鏈持續去中化，工廠遷移至東南亞的趨勢不變，有利東協相關類股營運。泰國旅遊業復甦緩慢，但與中國協定雙方免簽後，可望刺激遊客數量增加，有利內需消費成長，銀行類股也將受惠放貸的增長及較低的資金成本。

東協市場受惠於中產階級逐漸壯大而帶來的內需升級，看好其經濟成長、企業獲利將領先成熟國家，甚至有優於全球平均的表現。