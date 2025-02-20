跨國股票基金投資 熱

川普2.0開跑、AI大洗牌成為今年來投資市場最熱話題，也帶動投資人持續錢進美股、科技主題基金，因DeepSeek崛起也吸引資金流入基期較低、聚焦科技題材的的大中華基金，成為今年來跨國投資股票型基金最受青睞的三大類型。

根據投信投顧公會公布最新統計顯示，跨國投資股票型規模上個月增加近200億元，增幅3.8%，明顯優於整體境內基金增幅1.9%。觀察受益人數、規模同步增加居前標的，主要集中在科技、美股及大中華股票等三大主題，今年來績效皆維持正報酬。

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包括統一全球新科技、復華美國新星、復華華人世紀、復華全球物聯網科技、國泰美國ESG等五檔基金今年來受益人數增加突破三位數、規模同步增長逾億元最為突出，此外，屬於防禦型資產的第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金，上個月規模增加逾10億元，表現也相對亮眼。

投信法人表示，第1季全球股市表現受川普政策、美國經濟數據及貨幣政策所牽動，預期對等關稅政策僅個別少數國家稅率可能調升較多，對全球股市影響應屬可承受範圍，由於市場朝正向發展，美股或各類聚焦科技等趨勢成長題材標的，仍是布局首選，若擔心波動，建議可透過定時定額等投資方法，兼顧收益及波動風險。

復華美國新星基金經理人蔡佩珊指出，川普就任後陸續針對關稅議題頻頻出招，使行情波動度增加，不過其美國優先、放鬆監管、降低企業稅等主張，有利提升美股企業獲利並帶動整體經濟成長，今年來仍持續吸引資金持續流入美股，後續若美國聯準會態度轉趨寬鬆，預估更有利評價面的推升，因此持續看好美股後市表現，布局將採AI科技搭配政策利多題材，掌握各產業投資機會。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，1月底中國新創AI公司DeepSeek據稱以極低的成本開發出大型AI模型，引發市場對AI算力及硬體需求降低的擔憂，但觀察五大雲端服務供應商在其最新財測展望上，皆持續擴大2025年資本支出，年增逾三成、遠超市場預期，顯示儘管DeepSeek短線可能影響企業在硬體投資的評估，但其開源模型的特性，可望加速終端應用發展，如機器人、自動駕駛等產品可望受惠。