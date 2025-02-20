大中華基金 鹹魚翻生

DeepSeek橫空出世，激勵資金湧入中資科網股，帶動港股近月漲幅近兩成，成為表現最亮眼的亞股市場，加以去(2024)年第4季以來官方政策持續做多，使大中華基金績效鹹魚翻生。

據統計至今(2025)年2月18日，近一個月阿里巴巴、騰訊等指標科網股大漲47.5%、27.6%，進一步推升港股國企股、恆生指數同期間漲幅達19.2%、17.3%，引領今年來亞股多頭走勢，其中國企股指數已率先突破去年10月初急漲創下的波段高點。

理柏資訊統計至今年2月18日投信發行的大中華基金，受惠此波漲勢，近一個月皆開出紅盤，加上部分經理人布局轉向聚焦成長題材的科技產業，進一步帶動基金中長期績效，近一年最高達三至四成：復華人世紀、統一大中華中小、元大大中華TMT、統一強漢等基金，近兩年甚至有四至七成的亮眼表現。

投信法人表示，AI概念題材崛起，驅使資金轉向科技等具創新及成長性的新經濟題材，增添陸港兩市行情動能。可留意聚焦相關題材基金標的，並透過定時定額等投資方法，兼顧後市投資機會，並因應川普關稅等市場不確定性。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，DeepSeek崛起改變市場對中資科網股的看法，加以官方全力支持AI產業發展，為中資科網股帶來評價提升投資機會，並挹注大中華基金績效表現。

高盛近日發布報告指出，看多AI產業後市發展，將為中國資本市場注入新動能，預估將吸引逾2,000億美元流入大陸股票市場。

台新MSCI中國ETF（00703）研究團隊表示，根據高盛最新報告，預計人工智慧的廣泛應用，將會使得大陸企業每股盈利在未來十年每年提高2.5%，將MSCI中國指數的未來12個月的目標點位，提升至85點，預計上漲空間為16%。