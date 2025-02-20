美銀美林調查 八成經理人：股優於債

最新2月美銀美林經理人調查報告顯示，超過八成受訪經理人認為經濟不會衰退，投資市場表現是股優於債。雖然多數經理人認為，美股有評價過高疑慮，但仍最看好全球股、美股、黃金三大類投資，惟價值股將優於成長股，小型股將優於大型股。

2月美銀美林經理人調查於7至13日進行，對管理4,820億美元資產的205位經理人進行調查。對於美國聯準會利率政策看法，近八成受訪經理人認為，聯準會將持續降息至少一次。展望2025年各類資產表現，受訪經理人最看好全球股、黃金及美股，各類股中則最看好銀行類股；債券方面則維持減碼。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，預期2025年美國非投資等級債仍可提供合理回報，主要將由息收所驅動，預期美國經濟成長將達2.5%左右，企業基本面良好，將使違約率維持於低檔，利差則可望處於區間震盪。

針對2025年的市場展望調查顯示，最可能激勵市場表現的因素是中國經濟的加速成長，其次為AI生產力提升；而最可能拖累市場的主要因素是全球貿易戰及殖利率攀升。

本次調查也顯示，全球貿易戰引發經濟衰退再度成為經理人最擔憂的三大尾端風險之首，通膨導致聯準會升息居次。然而，若全面貿易戰開打，則預計黃金的表現最佳，美元居次。在擁擠交易方面，做多科技七雄仍為最擁擠的交易，做多美元居次。

富蘭克林證券投顧表示，川普上任美國總統後，市場訊息多空交錯，建議投資人透過資產配置及多元分散布局，建議以美國平衡型基金為核心。

債券方面，建議增持美國非投資等級債參與川普2.0行情；股市方面，預期美國經濟及企業獲利維持穩健，美股漲勢有望從科技七雄擴大至其他股票及產業，看好創新科技、美國小型股、公用事業、基礎建設產業。

富邦投信指出，下周晶片龍頭輝達將發布財報，市場抱持正面看法，將支撐美國科技產業表現，後續隨著關稅的不確定性消退，在美國經濟成長持續領先其他市場下，後市表現仍有機會。