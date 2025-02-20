多元資產策略 靈活操作

川普上台以來，不確定因素增多，全球金融市場跟著起伏。法人指出，投資人不論是布局股票或債券，都最好精選高品質的標的。另外，由於股債相關性逐漸降低，多元資產策略有利靈活操作。

聯博投信多元資產副總經理林炳魁表示，今年經濟預期將維持合理成長步調、通貨膨脹降溫、貨幣政策逐步正常化，有利於風險資產。不過，地緣政治緊張局勢與美國政策走向恐加劇市場波動，建議以多元收益策略彈性布局全球股債市，可望在兼顧收益與成長的同時，緩和市場消息面帶來的波瀾。

林炳魁分析，儘管2025年不確定性猶存，但美國可望延續優異表現，經濟產出與貨幣政策可能進一步與其他區域脫鉤，風險資產可望有撐。

不過，股市與信用市場歷經近年的強勁漲勢後，許多領域已經完美定價，當市場一有風吹草動，都可能放大衝擊。因此，慎選標的將是今年的投資主軸。

富達國際台灣投資長陳威宏建議，布局股票時採取智選優質企業股息策略，因為高品質企業配息穩定，能為投資人提供良好的防禦。利率與貿易不確定性使企業營運環境更加嚴峻，企業財務韌性比以往更重要。穩健的現金流與股息政策成為投資人評估企業價值的關鍵，適應力和競爭力皆具備的企業仍有投資價值。

在債券方面，陳威宏建議布局全球高品質債券，以獲取良好收益。在當前市場仍存不確定性的環境下，債市是投資組合中提供穩健收益來源且平衡風險的重要配置。其中，美國利率仍維持相對高檔，意味高品質信用債仍可提供穩定收益；歐洲利率政策逐步明朗且趨穩，提升長天期公債投資價值。

林炳魁以聯博全球多元收益基金為例，目前採取股四債六的全球多元配置。股票部位採用動能高股息策略，納入盈餘及動能等多因子，以發掘更多深具成長動能的科技類股。

債券部位則逐步增加較穩健的A級與BBB級債券，減持信用風險較高的CCC級以下債券，並戰術性布局證券化資產與新興市場債部位，以廣納收益機會。