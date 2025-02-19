高資產客戶投資衝 台股、美股、科技股基金買氣熱

「鉅亨買基金」2024年管理總資產規模再創新高，其中資產千萬級以上的高資產客戶數激增42%，是規模不斷創高的關鍵動能。至於高資產客戶的資金都配置在哪類型基金？「鉅亨買基金」表示，高資產客戶對配息型及累積型基金同樣偏好，其中約有84%的高資產客戶持有股票型基金，最青睞資訊科技、台灣股票及美國股票型基金。

「鉅亨買基金」統計至去年底，該平台存量超過500萬台幣的高資產客戶的投資偏好，發現高資產客戶對累積型與配息型基金的偏好不分伯仲，反映出對現金流與資本成長同樣重視。

以高資產客戶偏好的前十大配息型基金來看，仍以平衡型基金及能提供較高配息的新興市場債券基金居多，另外也出現兩檔股票型基金，呼應市場對股票型基金配息級別的關注；至於高資產客戶偏好的前十大累積型基金，則以資訊科技、台灣股票與美國股票為主，其中投資台灣股票為主的基金即占7席，顯示高資產客戶對於台股潛力的信心。

從資產類型統計，約84%大戶持有股票型基金，其次是平衡型基金約69%，而債券型基金則吸引約61%的大戶。值得注意的是，高資產客戶偏愛的前十大股票型基金與前十大累積型基金的排名順序完全相同，在累積資本的選擇標的上，同樣對資訊科技、台灣股票和美國股票型基金更有信心。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，平台的高資產客戶40歲至60歲的人數最多，佔比超過8成，這類壯年世代除了開始有為未來退休生活打造現金流的需求外，對資本利得成長的追求態度也比想像中積極。而股票型基金一直是平台銷售的大宗，除了更能掌握市場的成長紅利，壯大資產的優勢，國人偏好的領息需求，其實也可以藉股票型基金配息級別做到。

鉅亨買基金投資研究部進一步補充，從基金排名的角度來看，理柏台灣分類中平均十年年化含息報酬率的前十名中，股票型基金占據絕大多數，且前五名基金類型與上述高資產客群的偏愛標的也不謀而合。排名最高的是台灣資訊科技股，年化含息報酬率達14.8%，其次是資訊科技股的14.1%與台灣小型公司股的13.3%；台灣股票為13%、北美股票為10.1%。

高資產客戶的熱門持有基金類型中，偏好台股、美股與資訊科技基金，而這類基金目前仍是投資市場的主流，因此，投資人可利用鉅亨買基金全平台基金零手續費、零信託保管費優惠，趁市場震盪之際找機會布局；若有現金流需求的投資人，也可以股票型基金配息級別，幫自己打造領息及成長紅利雙收益的機會。