錢進股市 掌握六大主題

保德信（PGIM）昨（18）日舉行2025年「PGIM投資新契機」高峰論壇，聚焦今年股市「六大投資」主題，以及債市可留意非投資級債、短天期債券等，納入REITs成為投資組合，以分散風險及穩定收益。

PGIM Jennison團隊投資組合經理Manan Golecha分享，展望2025年，無論是利率政策還是市場變動，成長策略仍是股市投資的核心。選股策略上，建議專注於長期成長方向，可透過由下而上的基本面分析，挑選出長期成長的龍頭企業。

股市中，六大投資主題包括：生成式 AI、從基礎建設、晶片、雲端服務，手機應用與自動駕駛，AI 的應用範圍持續擴大；其他還包括：數位轉型、科技應用（美國數據中心與電力需求顯著增長）、全球消費、金融支付平台、醫療創新等。

債市方面，PGIM固定收益組合策略師Gabriel Doz指出，美國經濟在面臨高利率和緊縮貨幣政策時，並未如預期般進入衰退，主因美國消費強勁和穩定的勞動市場。儘管利率上升通常會對經濟活動產生抑制作用，但美國的消費者支出和就業市場仍然保持穩定，使經濟能夠在高壓環境下持續增長。

美國政策方面，川普政府的關稅與移民政策雖引發關注，但預計將朝向溫和方向發展，經濟衰退的可能性極低。針對美國十年期公債，預測其殖利率將維持在3.15%至4.15%之間，儘管市場仍存在不確定性，但減稅與解除管制等政策可能帶來通貨膨脹等影響。

此外，高殖利率向來是美國非投資級債的主要誘因，依據過去經驗，在高殖利率水準進場投資並長期持有，整體報酬表現將相較長期平均更勝一籌，建議可聚焦美國非投資級債，瞄準較高報酬、較低波動優勢。

PGIM Real Estate全球證券團隊副總裁Enoch Chan表示，REITs的估值目前處於歷史低位，目前具潛在反彈機會。投資策略中，目前看好數據中心和長照REITs。