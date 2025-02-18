組合型商品 防禦力強

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國1月CPI增幅超乎預期，降息希望更加渺茫。法人表示，全球經濟與企業獲利穩健，仍看多風險性資產，惟川普政策所衍生的不確定性，股市脆弱性不得輕忽，建議投資人可布局組合基金，透過靈活調整股債的多元配置，增加防禦力。

瀚亞多重收益優化組合基金鄭夙希表示，景氣穩健、歐美第4季財報佳等因素，使風險偏好指標偏向樂觀，貿易政策的不確定指數創歷史新高，但至今對股市影響仍呈現溫和，反而AI應用擴大與川普交易等新題材問世，可望支撐股市；考慮關稅風險與股票集中度與估值偏高，基金組合將增持美元、黃金等避險資產，以抗股市震盪。

群益全民成長樂退組合基金經理人葉啟芳表示，雖然近期川普針對關稅議題的言論再掀金融市場波動，不過進一步分析，川普較像是透過關稅作為談判手段以達到解決移民與毒品問題，並實現讓美國再次偉大的目標，同時也作為重塑全球貿易體系的工具，但實際影響仍待觀察。

整體來看，雖然經貿政策不確定性存在，不過現行全球經濟保持溫和增長態勢，金融環境處於寬鬆水準，風險性資產仍具表現機會，穩健型投資者不妨採股債多元配置策略，股票部位可以美股為核心，固收資產建議以信用債為主，均衡配置各券種。

復華新興債股動力組合基金經理人劉明滄表示，短線因為有川普貿易戰變數引發行情震盪，不過，整體來看，鑒於美國貨幣政策維持寬鬆、企業獲利持續成長，有利資金持續回流新興市場，加以消費需求築底後的出口復甦，看好新興亞股表現空間。建議可逢低增持布局，搭配聚焦科技主題的主被動式基金，掌握相關投資機會。

國泰投信指出，雖然短期通膨受到關稅影響有上行壓力，但中長線看來，美國總經表現仍屬穩健，第1季美股表現可以期待。

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