高殖利率債 力抗波動

美國聯準會現階段維持溫和降息，今（2025）年1月底美元非投資等級債券殖利率為7%，大幅領先投資等級債券、公債等資產。法人指出，現階段鎖定高殖利率資產力抗川普關稅2.0帶來的金融市場波動與後續通膨威脅。

川普對各國加徵關稅措施，引發金融市場動盪，近日正進行募集的第一金美元優選收益非投資等級債券ETF經理人王心妤說明，觀察川普1.0時期關稅政策，一邊加徵關稅，另一邊提供貿易夥伴免稅配額，預料川普2.0關稅政策，也可能同時給出棒子與蘿蔔，減輕市場通膨快速重啟的預期，且消除聯準會可能重返升息的可能疑慮。

王心妤指出，研判聯準會仍在降息循環趨勢中，僅為延後降息時間點，且目前全球過半央行啟動降息，全球貨幣寬鬆浪潮不變，債券資產具備防禦特性，其中非投資等級債券鎖定高殖利率標的，通膨環境與利率持平階段，投資效益可望優於其他類債券資產，吸引穩健需求、息收需求資金流入。

王心妤提醒，投資非投資等級債券必須留意信用違約風險，彭博優選美元非投資等級1-5年BB至B債券指數排除最低評級CCC以下債券，只選優先債，同時以成熟國家發行債券為主要投資標的，其中，美國企業占比達83%。

根據LSEG的數據，目前逾半數標普500企業公布去（2024）年第4季獲利，優於預期比重回升，展現強勁業績數字，獲利年增率上修至14.8%，優於年初10%的預估值，企業營運穩健，有助違約風險降低。此外，非投資等級債券ETF藉由一籃子債券投資，也可望降低單一債券信用風險。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，非投資等級債平均殖利率超過7%，下檔保護優於股票。2025年企業整體再融資風險低，發債公司也持續致力於維持穩健的資產負債表，整體信用體質仍穩健，評估2025年違約率可望維持相對低點，有助利差維持相對低點。