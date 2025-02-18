海外投等債基金 犀利

觀察近一個月來，多檔海外債券投資等級型基金績效表現優於台股大盤。法人建議，在進行投資決策時，投資人應該綜合考慮市場動態和企業的基本面，以實現長期穩定的回報。

據美銀引述EPFR統計顯示，截至今年2月12日止，投資級債淨流入83.4億美元，資金淨流入創三個月新高；非投資等級債淨流入1.5億美元，新興市場債則持續淨流出1.5億美元。

根據CMoney統計至14日，依據基金類型分類，，觀察925檔海外債券投資等級型基金，其中滙豐資源豐富國家收益、元大10年以上投資級企業債券、聯邦美國優選投資等級債券、新光新興富域國家債券、新光再生環境債券、富蘭克林華美新興國家固定收益、復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金，近一個月績效皆達3%以上，優於大盤的1.5%。

元大10年以上投資級企業債券基金研究團隊表示，即使面對年初公司債發債潮，以及貿易戰等紛擾，投資級債依然在美國經濟、財報普遍優於預期等基本面支持，以及殖利率位於相對高點下持續吸引資金流入，利差表現穩定，帶動表現。

目前川普政府施政持續有利美國企業，且投資級債相對於低信評債本就更具避險特性，回顧前次貿易戰即是資金分散風險的有效投資標的，目前市況持續有利投資級債表現，建議投資人可在股票部位外同步配置。

安聯投信表示，在新興市場部分，焦點集中在那些面臨川普誓言對貿易夥伴徵收對等關稅風險的國家，尤其是對美國出口關稅相對較高的印度和泰國，潛在影響值得關注。