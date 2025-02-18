摩根：以美股多重資產為核心配置 台股科技基金為衛星

摩根投信指出，2025年將是充滿劇變與機會的一年。在這樣的年代，投資節奏將直接影響最終的投資成效，因此主動式管理的優勢在今年也會更明顯。在資產配置上，建議以美國多重資產基金為核心配置，以台灣股票科技型基金為衛星配置。

摩根投信分析，川普與共和黨全面執政，已讓全球所有投資人繃緊神經，但美國經濟今年仍有很大的機會可以軟著陸。其實，無論全球局勢如何變化，美國在金融市場中仍會扮演舉足輕重的角色，而且科技創新仍扮演推動全球企業獲利增長的要角，因此美股及台股科技股在投資組合中不可或缺。

在核心配置方面，摩根指出，美股指數不斷創新高，這對投資人來說雖是好事，但在這過程中風險卻也會不斷累積。這種風險會在何時爆發，沒有人能提早知道。因此，投資人如果透過美國多重資產基金去「錢進」美國，會是較具效益的投資方式。

在衛星配置方面，摩根表示，人工智慧（AI）當道，除了半導體以外，在硬體供應鏈上，台廠在全球也有不可替代的角色。投資人可以透過台灣科技基金，去參與台灣AI供應鏈未來的成長機會。