母子基金規模成長快速 選擇母基金有妙方

母子基金投資策略幫投資人嚴格篩選投資標的，並且透過彈性的長期投資機制，克服人性投資紀律弱點。在基金平台界母子基金始祖的中租基金平台，去年母子基金資產規模年成長率高達64%，中租基金平台更是首家推出可跨品牌投資母子基金「中租母子鎖利GO」的基金平台業者。

該如何選擇母基金？康和投顧指出，以穩健的債券型基金做為核心母基金，搭配有活力的股票型子基金，可望達成長期投資回報的目標。目前經濟數據強勁，降息路徑改變，建議投資人可以參考存續期間較短的中期債券為核心，以降低利率波動影響，追求長期穩健回報。

康和投顧指出，投資人期盼參與數十年來難得一見的降息大行情，但美國經濟數據強勁，2024年債市表現不如預期，加上美國新政府新政策的變化，更增添未來降息的不確定性。不過，統計顯示，如果以較低的存續期間參與債市，不僅可以抵禦利率不確定性的影響，還可以掌握債市的穩健表現。

康和投顧認為，勝出關鍵就在於存續期間較短。當市場充斥不確定因素時，存續期間較短的債券，對於利率的變動較不敏感，因此也較能抵禦利率的變化，藉由承受較低的波動風險，累積長期投資回報。但同時中期債並未因提高防禦性而喪失了收益。因此，長期而言，中期債是性價比相當好的投資選擇。