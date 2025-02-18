快訊

明後2天好天氣！周五迎冷氣團凍到下周 最冷時刻低溫剩10度

保德信高峰論壇：股債機會＆挑戰並存、留意 REITs 估值處歷史低位

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
PGIM Jennison團隊投資組合經理Manan Golecha。崔馨方／攝影
PGIM Jennison團隊投資組合經理Manan Golecha。崔馨方／攝影

市場近期面臨著諸多機會與挑戰，保德信（PGIM）18日舉行2025年「PGIM投資新契機」高峰論壇，指出今年股市可聚焦「六大投資」主題、債市可留意非投資級債、短天期債券等，以及納入REITs成為投資組合，以分散風險及穩定收益。

PGIM Jennison團隊投資組合經理Manan Golecha分享，展望2025年，無論是利率政策還是市場變動，成長策略仍是股市投資的核心。在選股策略上，建議專注於長期成長方向，尤其是少數具備強勁成長力的公司。透過由下而上的基本面分析，挑選出長期成長的龍頭企業。

股市中，六大投資主題包括：第一，生成式 AI：從基礎建設、晶片、雲端服務，到手機應用與自動駕駛，AI 的應用範圍持續擴大；第二，數位轉型：科技進步推動產業變革，消費與媒體的融合形成競爭優勢。

第三，科技應用：美國數據中心與電力需求顯著增長，反映社會轉型帶來的科技發展機會；第四，全球消費：高端品牌消費需求強勁，多元化產品策略滿足市場。

第五，金融支付平台：拉丁美洲等新興市場的電子支付與電商迅速崛起；第六，醫療創新：全球對抗肥胖相關健康問題的需求推動藥物與治療創新。

債市方面，PGIM固定收益組合策略師Gabriel Doz指出，美國經濟在面臨高利率和緊縮貨幣政策時，並未如預期般進入衰退，主因美國消費強勁和穩定的勞動市場。儘管利率上升通常會對經濟活動產生抑制作用，但美國的消費者支出和就業市場仍然保持穩定，使經濟能夠在高壓環境下持續增長。

美國政策方面，川普政府的關稅與移民政策雖引發關注，但預計將朝向溫和方向發展，經濟衰退的可能性極低。針對美國十年期公債，預測其殖利率將維持在3.15%至4.15%之間，儘管市場仍存在不確定性，但減稅與解除管制等政策可能帶來通貨膨脹等影響。

此外，高殖利率向來是美國非投資級債的主要誘因，依據過去經驗，在高殖利率水準進場投資並長期持有，整體報酬表現將相較長期平均更勝一籌，建議投資人可聚焦美國非投資級債基，瞄準較高報酬、較低波動優勢。

PGIM Real Estate全球證券團隊副總裁Enoch Chan表示，REITs的估值目前處於歷史低位，目前具潛在反彈機會。投資策略中，目前看好數據中心和長照REITs。數據中心的需求因AI和數據使用量的增加而持續增長，而養老地產則受益於人口老齡化趨勢，長線潛力十足。　

PGIM Real Estate全球證券團隊副總裁Enoch Chan。崔馨方／攝影
PGIM Real Estate全球證券團隊副總裁Enoch Chan。崔馨方／攝影
保德信（PGIM）18日舉行2025年「PGIM投資新契機」高峰論壇。崔馨方／攝影
保德信（PGIM）18日舉行2025年「PGIM投資新契機」高峰論壇。崔馨方／攝影
PGIM固定收益組合策略師Gabriel Doz。崔馨方／攝影
PGIM固定收益組合策略師Gabriel Doz。崔馨方／攝影

消費 美國經濟

延伸閱讀

聯俄制中？美強力調停俄烏停戰 陸外交部：亞太不應地緣對抗

經濟學人：美戰略重心轉向印太 優先要務對抗中國

美國紀念總統日 多地反川普示威高喊「拒絕國王」

美俄在沙國開始會晤 官員無視媒體提問「美國是否排擠烏克蘭」

相關新聞

「變形金剛」打造隨漲抗跌投資組合 統一投信推優選低波多重資產基金

多數投資人常用股票和債券搭配，希望能在報酬和波動中取得平衡。其實還有個利器就是可轉債，兼具股票和債券特性，能達成隨漲抗跌...

A股基金動能強

MSCI中國指數上周漲7.3%，過去一個月來，中國A股、港股以及中概股總市值增加超過1.3兆美元，帶動A股基金表現亮眼。...

四檔台股商品 完成填息

受到美國總統川普宣布對等關稅政策、CPI數據顯示通膨依舊等話題影響，美股經歷亂流，台股也持續震盪，昨（17）日台積電股價...

美歐股票型 資金淨流入

近一周整體股票型ETF獲得72.2億美元資金淨流入，美國、歐洲分別獲46.9億、39.1億美元資金淨流入，亞洲、中國、拉...

基金免贖回即轉個人信託專戶！中信銀信託服務新上線

隨著經濟環境的不確定性增加，如何保護資產、降低風險並確保財富傳承成現代人關注的焦點，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）...

美REITs基金 水漲船高

主張「美國製造」的美國總統川普上任後，帶動美國地產的發展，讓原先進入景氣循環周期的美國商業不動產為之一振，市場喜迎反彈行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。