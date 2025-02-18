群益：川普對等關稅 印度GDP將減少0.4~0.7個百分點

川普將實施對等關稅，印度也受到影響。群益投信指出，對等關稅將可能使印度國內生產毛額（GDP）成長率減少0.4~0.7個百分點，預期印度政府將尋求與美國達成貿易協議，以降低衝擊。不過，部分印度產業可望受惠於全球貿易戰，加上印度央行可望進一步降息，都有利於印度股市，建議投資人逢低酌量承接。

群益投信分析，如果美國實施對等關稅，將可能導致印度GDP成長率減少0.4~0.7個百分點，對印度經濟將可能形成短期壓力。印度政府預期將尋求與美國達成貿易協議，藉以降低影響程度。

根據統計，印度2024財政年度（2023/4~2024/3）出口美國的金額估總出口約17.7%。由於目前印度對美國商品平均徵收8%進口關稅，而美國對印度商品平均徵收2.4%關稅，其中94%印度對美出口產品面臨關稅不均的問題，

群益投信指出，全球貿易戰持續升溫，印度部分產業可望受惠，包括電子產品（如電腦硬體）、製藥（印度競爭力較強）、家用紡織（間接受惠於中國大陸勞動成本上升）、煉油業（美國能源進口政策可能有利於印度）與珠寶、家具等族群。

另外，群益投信認為，印度央行可能進一步降息，偏寬鬆的貨幣政策將支撐經濟增長及股市。現階段市場預期2026財政年度印度央行可能降息2碼（即0.5個百分點）刺激經濟成長。如果全球經濟環境更趨緊張，降息3碼的機率預期將上升。