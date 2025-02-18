川普政策干擾下美股財報仍正向 但估值過高後續仍需觀察

街口投信表示，由於川普近期頻繁針對關稅議題拋出議題及言論，預計對於市場的干擾仍將持續，烏俄衝突可能在目前不利烏克蘭的談判條件之下，未能順利達成協議；另一方面，目前美股財報仍正向，顯示基本面仍將提供美股支撐，惟考量目前較高的美股評價面部分較難進一步提升，預計近期美股將維持震盪偏向下的走勢。

上週美國公布1月CPI年增3%高於預期2.9%、核心CPI年增3.3%高於預期3.1%、PPI年增3.5%高於預期3.2%、核心PPI年增3.6%高於預期3.3%，數據引發市場對於通膨重新點燃的擔憂，所幸在聯準會更加關注和PCE相關的數據如醫療保健產品、機票價格等有所回落，稍稍緩解市場疑慮。另一方面，零售銷售和製造業生產皆不如預期，使得市場對於降息的預期有所回升，美債利率隨之下滑。

消息面上，川普關稅政策持續影響市場，儘管對於對等關稅的實施日程有所推遲，提振市場風險情緒，然而週五川普再次拋出汽車關稅的議題，市場仍將持續關注未來關稅政策的進程。在地緣政治方面，烏俄衝突可能迎來轉機，市場樂觀看待戰事的結束，亦提振市場風險情緒和歐洲股市。一週來看，標普上漲1.5%、道瓊上漲0.6%、那斯達克上漲2.6%、費半上漲3.0%。

本周市場關注焦點包含FOMC會議紀要、標普全球PMI。財報部份，則有消費股Walmart、能源股西方石油、醫療保健股美敦力將發布財報。目前標普500企業已有約七成五公布財報，其中74.4%獲利優於預期，高於長期平均67.0%。