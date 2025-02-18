快訊

董座借款6千萬不追討成獲利 彰化大慶商工無奈：稅繳不出成負債

國道一號豐原段傍晚重大車禍 2女受傷、2男無呼吸心跳

川普政策干擾下美股財報仍正向 但估值過高後續仍需觀察

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

街口投信表示，由於川普近期頻繁針對關稅議題拋出議題及言論，預計對於市場的干擾仍將持續，烏俄衝突可能在目前不利烏克蘭的談判條件之下，未能順利達成協議；另一方面，目前美股財報仍正向，顯示基本面仍將提供美股支撐，惟考量目前較高的美股評價面部分較難進一步提升，預計近期美股將維持震盪偏向下的走勢。

上週美國公布1月CPI年增3%高於預期2.9%、核心CPI年增3.3%高於預期3.1%、PPI年增3.5%高於預期3.2%、核心PPI年增3.6%高於預期3.3%，數據引發市場對於通膨重新點燃的擔憂，所幸在聯準會更加關注和PCE相關的數據如醫療保健產品、機票價格等有所回落，稍稍緩解市場疑慮。另一方面，零售銷售和製造業生產皆不如預期，使得市場對於降息的預期有所回升，美債利率隨之下滑。

消息面上，川普關稅政策持續影響市場，儘管對於對等關稅的實施日程有所推遲，提振市場風險情緒，然而週五川普再次拋出汽車關稅的議題，市場仍將持續關注未來關稅政策的進程。在地緣政治方面，烏俄衝突可能迎來轉機，市場樂觀看待戰事的結束，亦提振市場風險情緒和歐洲股市。一週來看，標普上漲1.5%、道瓊上漲0.6%、那斯達克上漲2.6%、費半上漲3.0%。

本周市場關注焦點包含FOMC會議紀要、標普全球PMI。財報部份，則有消費股Walmart、能源股西方石油、醫療保健股美敦力將發布財報。目前標普500企業已有約七成五公布財報，其中74.4%獲利優於預期，高於長期平均67.0%。

美股 財報 關稅

延伸閱讀

美國紀念總統日 多地反川普示威高喊「拒絕國王」

「貿易戰無贏家」川普關稅大刀砍向汽車 陸外交部：保護主義沒出路

川普別急！百日有大禮：5月有更大AI伺服廠投資美國

川普施壓台積電…賴清德裝沒事？ 郭正亮曝計謀：事後還能邀功

相關新聞

「變形金剛」打造隨漲抗跌投資組合 統一投信推優選低波多重資產基金

多數投資人常用股票和債券搭配，希望能在報酬和波動中取得平衡。其實還有個利器就是可轉債，兼具股票和債券特性，能達成隨漲抗跌...

A股基金動能強

MSCI中國指數上周漲7.3%，過去一個月來，中國A股、港股以及中概股總市值增加超過1.3兆美元，帶動A股基金表現亮眼。...

四檔台股商品 完成填息

受到美國總統川普宣布對等關稅政策、CPI數據顯示通膨依舊等話題影響，美股經歷亂流，台股也持續震盪，昨（17）日台積電股價...

美歐股票型 資金淨流入

近一周整體股票型ETF獲得72.2億美元資金淨流入，美國、歐洲分別獲46.9億、39.1億美元資金淨流入，亞洲、中國、拉...

基金免贖回即轉個人信託專戶！中信銀信託服務新上線

隨著經濟環境的不確定性增加，如何保護資產、降低風險並確保財富傳承成現代人關注的焦點，中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）...

美REITs基金 水漲船高

主張「美國製造」的美國總統川普上任後，帶動美國地產的發展，讓原先進入景氣循環周期的美國商業不動產為之一振，市場喜迎反彈行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。