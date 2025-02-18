資金湧向陸港科技股 推升恒生科技指數及基金表現

農曆年前，中國AI新創DeepSeek爆紅，掀起中國AI熱潮，看好中國生成式AI發展趨勢與商機方興未來，吸引全球及內地資金大舉湧向騰訊、阿里巴巴等陸港科網股，帶動香港恒生科技指數從年後開市以來，上漲約20.76%，贏過同期間陸港主要股市。

根據彭博統計，恒生科技指數截至上周五止，指數已突破前波高點5386.48點，18日繼續創高，收在5639.05點，新光恒生科技指數基金主要連結香港恒生科技指數，基金淨值近來也一路水漲船高，截至14日止，基金淨值6.15元，創下近6個月以來新高，根據CMoney統計，新光恒生科技指數基金近1個月績效表現強漲23.49%。

新光恒生科技指數基金經理人詹佳峯表示，恒生科技指數近來指數表現強勢，主要來自中國DeepSeek崛起，除平價化優勢打敗ChatGPT算力迷思外，DeepSeek開源模式更加速未來AI應用普及、加快邊緣及終端AI裝置落地進程，帶動陸港科網股重啟價值重估行情，加上習近平近來會晤民營企業，不少受邀對象皆為恒生科技指數成份股企業領導人，增添更多官方及政策利多意涵。

詹佳峯強調，DeepSeek出現，有助於吸引全球資金2025年重新聚焦在中國科技產業，尤其是長期處於價值窪地的陸港科網股，包括雲產業鏈斗SaaS軟件股，例如金蝶國際、金山軟件，還有IaaS基礎設施股，包括阿里巴巴、騰訊、百度等，都是直接受惠板塊。

另外，外資目前一改去年中性看法，近期開始釋出看好中國資產消息，以摩根大通來說，強調中國科技股受惠於中國人工智能的發展，中國科技股近期漲勢將較去年漲勢更有持續性，因為DeepSeek可能顛覆中國科技基本面發展，預估中國科技股基本面轉型，所帶來的股價重估行情，可能還會持續一段期間。

展望3月港股後市，詹佳峯分析，中國科網龍頭股擁AI趨勢題材，加上目前本益比被市場嚴重低估，未來深具估值修復價值，將有助於吸引外資主被動資金回補中國，加上中國兩會前夕，習近平會晤民營企業，有助內地北水南下，政策利多為陸港股市帶來估值重啟開端，恒生科技指數成為2025年陸港股市大顯身手首選，自然持續吸引資金買盤持續簇擁。

詹佳峯建議，投資人2025年看好陸港科技股中長期投資前景，可以透過恒生科技指數基金作中長期持有，或採定期定額方式佈局，是最直接掌握中國新一波科技新牛勢起漲的指數型投資工具。