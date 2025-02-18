中長期資金入市 法人看好陸股 AI、機器人、半導體產業

自去年9月以來，中國貨幣政策措施帶動市場反彈之後，中國股市的估值已在長期歷史平均水平附近徘徊。滙豐投信表示，反映投資人情緒已從極度審慎轉為相對中性，整體而言，推動中長期資金入市也有助於為資本市場帶來增量資金、優化投資人結構，同時提升資本市場穩定性，後續風險偏好有望隨著政策效果的逐步顯現持續修復。

匯豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義表示，若從地緣因素考慮，由於美國總統川普在關稅、移民及通膨方面有多項政策目標，日前已宣布對中國進口產品加徵10％的關稅。惟如果中國透過進一步開放市場、加強與其他主要經濟體的經濟聯繫來應對關稅衝擊，這對提振內部經濟成長、穩定投資人信心應會產生正面作用。

投資主題方面，蕭正義認為，針對一些有強大政策支持及供需狀況重新平衡的特定行業，或將帶來主動投資機會。例如人工智慧與自動化的全球性科技趨勢可能會成為股價的催化劑。受惠對象包括新質生產力、機器人、半導體、消費電子產品、自動駕駛，以及相關領域的龍頭企業。其他如工業金屬、製造業設備、零售銷售、通用設備以及大型金融股皆有可能受到政策上的支持進而為股市帶來機會。

另外蕭正義也列出2025年中國經濟的五大主題。包括一、海外投資將會成長：隨著可能推出的新一輪美國貿易政策重塑全球貿易格局，中國的海外直接投資正在加速成長。在川普第一任總統任期內，海外直接投資主要是為了促進貿易轉移；而這一次，川普可能透過向更貼近終端消費者的市場進行投資，成為應對出口放緩的一種替代策略。

二、以成長為目標的重大政策轉變：中國已明確提出將實施更有力、更有效率的經濟政策，隨之而來的寬鬆政策可能意味著更高的預算赤字，以及創紀錄的政府債券發行量；寬鬆貨幣政策亦有可能包括進一步下調存款準備金率、下調利率，以及從次級市場購買資產。

三、優先考慮國內需求：中國財政政策支持的一個關鍵特點是注重促進國內消費，這可能需要採取週期性和結構性的措施，例如擴大消費品以舊換新計劃、提高基本養老金、提高公務員薪資等，這些都將可望逐步付諸實施。除此之外，中國不僅承諾將擴大社會保障體系，還將探索穩住房市、股市的方法，儘管這些結構性措施可能需要更長時間才能見效。

四、有望走出通縮：中國的平均物價指數已連續7個季度下降。儘管如此，滙豐投信仍預計中國供給側政策將與刺激需求政策形成互補，以重新平衡供需，並系統性整治「割喉式減價」，有望走出通縮周期。

五、結構性改革步伐加快：中國將在2025年完成第14個五年規劃，並制定新的五年戰略。此財政改革對於解決地方政府的財政壓力至關重要，同時也將增強地方政府在經濟低迷時期實施實質性財政寬鬆的能力。其他結構性的改革，如建立公平和透明的監管框架，也有助於重振企業精神並吸引更多的外國直接投資。