「變形金剛」打造隨漲抗跌投資組合 統一投信推優選低波多重資產基金

多數投資人常用股票和債券搭配，希望能在報酬和波動中取得平衡。其實還有個利器就是可轉債，兼具股票和債券特性，能達成隨漲抗跌的目標，可以說是金融市場中的「變形金剛」。統一投信將在3月10日開始募集的統一優選低波多重資產基金聚焦三大資產，包括台灣可轉債、台灣發行的海外債券ETF和台股高息股。其中，可轉債隨漲抗跌優勢，讓這檔基金「上攻有機會，下檔有保護」。

統一投信表示，可轉債是一種可以轉換成股票的債券，在發行時通常會有一個約定轉換價格，享有轉換成股票的機會，具備較低波動及跟隨股票上漲的特色。當發行公司股價出現較大跌幅時，可轉債價格因為有債券面額的保護，能發揮債券的相對抗跌特性。若是發行公司股價大幅上漲，可轉債的價格也會反應選擇權的價值提高而上漲。統一優選低波多重資產基金將透過利基型的可轉債，提高投資組合抗震能力。

統一投信表示，據彭博統計至去年底數據，台灣可轉債指數自2013年指數成立以來，年化波動度僅4.04%，比加權報酬指數低11個百分點。但年化報酬率卻都在一成以上，可轉債指數為10.23%，加權報酬指數則為13.55%。以「報酬風險比」來看，也就是投資人承擔每一單位風險，所能獲得的預期回報，數值越高代表投資CP值高。可轉債指數的報酬風險比為2.53，相較之下，加權報酬指數的報酬風險比僅有0.88。

統一優選低波多重資產基金基金經理人涂韶鈺表示，近日川普宣布將對貿易夥伴國徵收對等關稅，市場認為這是重塑全球經貿關係的重大升級。台灣作為美國前十大貿易逆差國家，關稅議題使台股可能呈現震盪，但仍需觀察實際政策施行狀況。台股基本面穩健，後市行情仍可期，惟短線波動可能加大。因此當市場因政策不確定性，出現提前甚至是過度反應時，投資人可以利用多重資產型基金逢低布局，兼顧低波動與追求資產成長。

主動式投資專家統一投信，秉持用好基金讓投資人擁有理財幸福感，達成「好基金、好幸福」的雙贏目標，因應新時代市場不確定性升高，推出統一優選低波多重資產基金募集繳款時間為3月10日至14日。這檔基金發行價每單位淨值10元，同時提供累積型與月配型級別，投資人可以依照需求選擇。該基金保管銀行為彰化銀行，投資人可透過彰化銀行等銷售機構或統一投信申購。