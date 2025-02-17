MSCI中國指數上周漲7.3%，過去一個月來，中國A股、港股以及中概股總市值增加超過1.3兆美元，帶動A股基金表現亮眼。法人指出，由於中國已進入春季躁動窗口，市場仍以震盪向上的結構性行情看待，伺機留意布局機會。

據CMoney統計至13日，觀察近一個月A股基金績效表現，包括：日盛中國戰略A股、兆豐中國內需A股、華南永昌中國A股、瀚亞中國A股、摩根中國A股、聯博中國A股、匯豐中國A股匯聚、柏瑞中國A股量化精選，表現皆逾5%以上，相當亮眼。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，中國政府加大力度推動各類中長期資金入市、人行年內二度發行央票力圖穩住人民幣，加上在3月4日至5日「全國兩會」召開之前，政策題材面偏多，都有助吸引資金繼續回流A股、助力春季躁動多方行情啟動。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟則表示，中國經濟出現好轉，預期流動性也將有所改善，3月初全國兩會仍存在一定的政策預期空間，前一階段的政策真空期風險也有較充分的釋放，後續市場情緒有望回升；操作上仍尋找結構調整的機會，保持做多思維，偏好在港掛牌的低估值互聯網科技龍頭、科技等。

陸股蛇年開紅盤後表現不俗，受美中關稅問題衝擊有限，隨大模型輕巧化，及降低模型開發時間和投入成本，讓生成式AI模型變得簡單、便宜且可配置，明顯提升終端導入意願，軟體、機器人、智能駕駛等領域都能受惠。