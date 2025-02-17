四檔台股商品 完成填息

受到美國總統川普宣布對等關稅政策、CPI數據顯示通膨依舊等話題影響，美股經歷亂流，台股也持續震盪，昨（17）日台積電股價止跌回升，加上權值股走揚帶動國泰永續高股息（00878）、群益半導體收益等四檔台股ETF完成填息。

根據統計，17日有四檔台股ETF完成填息，國泰永續高股息以及元大MSCI金融花費的填息交易日為58天、永豐優息存股32天、群益半導體收益則是12天。

群益投信指出，雖然川普關稅政策不確定性干擾與先前受到DeepSeek R1架構在相同硬體支援下，成本遠低於Open AI，使得AI相關族群評價回落，不過，整體來看，低成本高效率AI模型的推出，對於整體AI發展反而帶來加速效果，其中半導體技術更是AI發展關鍵，台灣因擁有完整的半導體上中下游產業鏈，自IC設計、晶圓代工、先進製程、封測、設備等將持續受惠，產業成長動能可期。

國泰投信指出，川普上任以來，關稅大刀左砍墨西哥、右劈中國，更公布對等關稅政策，聲稱向美國課徵關稅的國家，將對其實施相同稅率，對於仰賴出口的台灣帶來不確定性，但投資人也不必太緊張，主因台灣出口以電子產業為主，最終將由美國終端消費品牌及消費者承擔成本風險，因此預期政策將具備彈性，台灣在AI產業中擔任的角色舉足輕重，因此，長期仍看優，投資人若擔心短期震盪，可透過定期定額分散時間風險，積極布局產業配置均衡的高股息ETF，若遇股市回檔，還有股息作為下檔保護，強化資產抗震性。

永豐投信基金經理人林永祥表示，關稅恐慌讓全球經濟前景籠罩許多不確定性，引發通膨升溫的擔憂，科技股近期受美國關稅及AI混沌不明承壓，資金轉入2024年稅前盈餘首度破兆表現亮眼的金融業避險，塑化股、油氣股則因美中關稅貿易戰而受惠；另外全球貨櫃輪今年長約價談判啟動，傳出漲幅可能逾六成，海運股成為盤面亮點。整體而言，預估2025年台股上市公司獲利將有機會維持雙位數成長，投資人可以趁著台股逢低站在偏多方向，擇優布局。