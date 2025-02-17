美歐股票型 資金淨流入

近一周整體股票型ETF獲得72.2億美元資金淨流入，美國、歐洲分別獲46.9億、39.1億美元資金淨流入，亞洲、中國、拉美、日本等市場分別出現60.1億、51.1億、1億、0.7億美元資金淨流出。

美國1月通膨好壞參半，聯準會主席鮑爾立場偏鷹，但川普推遲課徵「對等關稅」，再加上俄烏戰爭開始看到和談曙光，激勵股市走揚，債市也受到追捧。

富蘭克林證券投顧表示，美國總統川普近期在關稅及地緣政治上動作頻頻，目前看來關稅是川普政府的談判手段之一，目的是希望解決非法移民、毒品及貿易失衡等問題，若對手國願與川普政府在特定議題進行談判、達成協議並執行，最終將有望免於高關稅，但談判過程中的不確定性將增添市場波動。

另外，川普團隊積極斡旋期盡快結束俄烏戰爭、加速以哈第二階段停火協議，帶動近期歐洲及新興市場反彈，短線反彈後仍須觀察實際和談進展及基本面改善狀況。

值此多空交錯且消息面多變的不確定環境，建議投資人透過資產配置及多元分散布局，度過市場波動期，核心配置上，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動，增持美國非投等債參與川普2.0行情。股市策略上，預期美國經濟及企業獲利維持穩健，美股漲勢有望從科技七雄擴至其他產業。