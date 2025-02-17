台股基金受益人數成長

台股基金近期變數多，導致今年來規模未再創新高，但仍吸引投資人逢低布局，帶動整體受益人數持續成長。法人表示，政策不確定性放大市場波動，而今年企業獲利仍有望維持雙位數成長，使台股基本面無虞，建議透過定時定額或母子基金投資法，兼顧收益平衡風險。

根據投信投顧公會最新統計顯示，截至2025年1月底止，國內投資（台股）股票型規模為5,841.2億元，較去年12月減少34億元、減幅0.58%，不過受益人數仍增加近千人，達56.7萬人，並有逾60檔基金受益人數維持成長。

其中，復華復華、復華全方位、國泰台灣高股息等三檔基金，因去年績效逾三成打敗大盤，今年來受益人數增加達三位數、規模增加逾億元最為突出；安聯、摩根、統一及瀚亞旗下績優基金也獲得投資人青睞，受益人數、規模皆同步成長。

國發會公布去年12月景氣對策信號分數，較前月大增4分至38分，燈號再由黃紅燈轉紅燈，主因AI應用需求增溫、年末外銷旺季及春節備貨需求拉抬出口，產銷增溫帶動多項指標上升。

復華全方位基金經理人呂宏宇表示，川普關稅政策帶來波動，DeepSeek問世短線雖壓抑硬體需求的想像空間，但AI應用及終端裝置將加速發展，帶動企業獲利維持增長，有助減少股市波動，支撐台股震盪向上趨勢。因應市場不確定性，後市布局將以AI供應鏈為主旋律，並適時配置非AI族群以控制波動風險。

安聯投信表示，展望後市，某些觀點認為，DeepSeek進展可能成為AI的一個轉折點，但這更像是AI創新之旅中的一步，而非改變遊戲規則的事件，AI行業正在迅速發展，仍需要更多投資和創新來推動通用人工智慧的進程。隨著AI模型變得更智慧、更高效，應該會加速並推動更多新型AI應用程式的使用。安聯認為，AI周期仍在早期階段，依然看好長期龐大成長潛力。